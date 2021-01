Tramps Balto namu pametīs kā nepopulārs prezidents, liecina aptaujas

Jaunākās aptaujas liecina, ka 45. ASV prezidents Donalds Tramps, kuru trešdien ietekmīgajā amatā nomainīs demokrāts Džo Baidens, Balto namu atstās kā nepopulārs līderis.

Portāla "FiveThirtyEight" apkopotie dažādu aptauju vidējie radītāji liecina, ka Trampu atzinīgi šobrīd vērtē 38% iedzīvotāju, kas ir visai būtisks popularitātes kritums, ja salīdzina to ar 44,5% cilvēku, kuri Trampu atzinīgi vērtēja pērnā gada prezidenta vēlēšanu dienā.

Pašreizējais Trampa popularitātes reitings iekļaujas viņa prezidentūrai ierastajās 36%-45% robežās, taču temps, ar kādu kritusies viņa atzinība iedzīvotāju vidū, ir vērā ņemams.

"FiveThirtyEight" atrodamie skaitļi liecina, ka Trampa popularitāte strauji kritās pēc 6. janvārī notikušajiem grautiņiem ASV Kapitolija ēkā, kurus sarīkoja prezidenta atbalstītāji. Vardarbīgajos notikumos bojā gāja pieci cilvēki. Pie tā, ka ēkā, kurā pulcējas ASV Kongress, sākās nekārtības, tiek vainots arī Tramps, un Pārstāvju palāta pagājušajā nedēļā atbalstīja impīčmenta procedūras uzsākšanu pret pašreizējo Baltā nama saimnieku. Tramps Kongresa apakšpalātā apsūdzēts par "kūdīšanu uz sacelšanos". Viņš ir pirmais prezidents ASV vēsturē, kurš impīčots divas reizes.

"NPR/"PBS NewsHour"/"Marist"" aptaujā, kas veikta no 11. janvāra līdz 13. janvārim, atklāts, ka vairāk nekā puse respondentu uzskata, ka Trampu atcerēsies kā vienu no sliktākajiem prezidentiem ASV vēsturē, vai arī zem viduvējas kvalitātes prezidentiem. Tikai nedaudz vairāk par ceturto daļu respondentu uzskata, ka Trampu atcerēsies kā vienu no labākajiem prezidentiem ASV vēsturē vai arī viņa prezidentūra paliks atmiņā kā labāka par viduvējas kvalitātes prezidentūru.