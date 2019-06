Tramps būtu gatavs pieņemt ārvalsts informāciju par prezidenta vēlēšanu sāncensi

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka viņš būtu gatavs pieņemt informāciju no kādas ārvalsts par savu sāncensi nākamgad paredzētajās ASV prezidenta vēlēšanās.

"Es domāju, ka gribētu uzklausīt (..) uzklausīšanā nav nekā nepareiza," Tramps sacīja, atbildot uz telekanāla "ABC News" jautājumu, ko viņš darītu, ja šādu informāciju piedāvātu tāda valsts kā Krievija vai Ķīna.

Viņš noliedza pieņēmumu, ka tas nozīmētu ārvalsts iejaukšanos ASV vēlēšanās. "Tā nav iejaukšanās; ja viņiem ir informācija, es domāju, ka es to paņemtu," sacīja Tramps. "Ja es uzskatītu, ka kaut kas nav kārtībā, es varbūt dotos uz Federālo izmeklēšanas biroju (FIB)," teica Tramps.

Trampa komandas kontakti ar Krievijas pilsoņiem 2016.gada prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā noveda pie sākotnējas FIB izmeklēšanas, kurai sekoja īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšana par Krievijas iejaukšanos šajās vēlēšanās.

Millera divus gadus ilgā izmeklēšana noslēdzās ar ziņojumu, kurā atzīts, ka Tramps un viņa kampaņas pārstāvji nesadarbojās ar Krieviju, tomēr ziņojumā nav slēdziena par to, vai Baltais nams kavējis izmeklēšanu.

Krievijas jautājums ir nomācis Trampa prezidentūru pēdējos divus gadus. Trampa jaunie izteikumi, šķiet, nozīmē to, ka viņš nesaskata nekā nepareiza, ja kāds no kandidātiem pieņemtu palīdzību no kādas ārvalsts.

Iespējamā Demokrātu partijas kandidāte prezidenta vēlēšanām Elizabete Vorena izmantoja Trampa jaunos izteikumus, lai atkārtotu savus aicinājumus uz Trampa impīčmentu. "#Millera Ziņojumā ir skaidri pateikts: Ārvalsts valdība uzbruka mūsu 2016.gada vēlēšanām, lai atbalstītu Trampu, Tramps apsveica šo palīdzību, un Tramps kavēja izmeklēšanu," tviterī paziņoja Vorena. "Tagad viņš pateica, ka darītu to visu atkal. Ir laiks Donalda Trampa impīčmentam," tvītoja Vorena.