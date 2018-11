Tramps draud slēgt ASV un Meksikas robežu

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien atkal draudējis slēgt ASV robežu ar Meksiku, lai apturētu nelegālo imigrantu karavānu no Centrālamerikas.

Ja situācija uz robežas kļūs nekontrolējama, ASV slēgs robežu uz nenoteiktu laiku, žurnālistiem Palmbīčā paziņoja Tramps.

"Es domāju visu robežu," viņš piebilda.

Tāpat Tramps devis atļauju karavīriem uz robežas vajadzības gadījumā pielietot letālu spēku, ziņo raidsabiedrība BBC.

ASV robežas virzienā dodas liela grupa migrantu no Centrālamerikas. Daudzi no migrantiem apgalvo, ka bēg no vajāšanas, nabadzības un vardarbības Hondurasā, Gvatemalā un Salvadorā. Viņi atrodas ceļā jau vairākas nedēļas.

Vairāk nekā 1000 cilvēku jau sasnieguši Meksikas pierobežas pilsētu Tihuanu.

Lai neļautu nelegālajiem imigrantiem iekļūt ASV, Tramps devis rīkojumu nosūtīt uz robežu aptuveni 5000 karavīru. Viņiem dota atļauja izmantot letālu spēku, lai aizsargātu robežpoliciju, ja tai tiks uzbrukts. Karavīri ierīko barjeras pie robežas un apjož robežu dzeloņdrātīm.

ASV aizsardzības ministrs Džeimss Matiss sacīja, ka varasiestādes, kas atbild par robežu aizsardzību, nav lūgušas šāda veida atbalstu, un karavīri nav bruņoti.