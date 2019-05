Tramps izsludina pieaugošu tarifu visām Meksikas precēm līdz migrācijas apturēšanai

ASV no 10. jūnija noteiks 5% tarifu visām precēm no Meksikas, un tas būs spēkā, līdz tiks apturēta nelegālo migrantu plūsma uz ASV caur Meksikas teritoriju, ceturtdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.

"10.jūnijā Savienotās Valstis noteiks 5% tarifu visām precēm, kas tiek ievestas mūsu Valstī no Meksikas, līdz tiks APTURĒTA nelegālo migrantu došanās caur Meksiku uz mūsu Valsti," Tramps paziņoja tviterī, "tarifs pakāpeniski palielināsies, līdz nelegālās imigrācijas problēma tiks labota, un tad šie Tarifi tiks atcelti."

Tramps nāca klajā ar šo paziņojumu dienu pēc tam, kad ASV Robežpatruļas aģenti Teksasas štata Elpaso pilsētā aizturēja rekordlielu nelegālo imigrantu grupu, kurā bija 1036 cilvēki. Šī grupa trešdienas rītā ieradās Elpaso no Meksikas pilsētas Sjudadhuaresas, šķērsojot Riograndes upi.

....at which time the Tariffs will be removed. Details from the White House to follow.