Tramps juniors provokatīvā grāmatā atmasko 'kreiso trikus'

ASV otrdien klajā laista Savienoto Valstu prezidenta dēla Donalda Trampa juniora grāmatā, kurā viņš pauž asu kritiku kreiso nometnei, vienlaikus atzīstot, ka politika viņu aizrāvusi un ka arī pats nākotnē varētu kandidēt uz politisku amatu.

Grāmatā "Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence US" ("Detonētie: Kā kreisie zeļ no naida pamata un grib mūs apklusināt") prezidenta dēls dedzīgi aizstāv tēvu un peļ gan tradicionālos medijus, gan tēva oponentus, arī Hilariju Klintoni.

"Kreiso elite negrib, ka jūs lasāt šo grāmatu," teikts anotācijā. "Donalds Tramps juniors atmasko visus trikus, ko kreisie izmanto, lai nomelnotu konservatīvos un izspiestu viņus no sabiedriskajām debatēm, sākot no tīmekļa "slēptās bloķēšanas" līdz visniknākajam "politkorektumam".

300 lappušu biezo grāmatu Tramps juniors veltījis "nicināmajiem", šādi atgādinot par skandalozo apzīmējumu, kādu Trampa atbalstītājiem veltīja vēlēšanu sāncense Klintone.

Prezidents pirmdien mudināja savus tvitera sekotājus iegādāties grāmatu, un drīz pēc tam tā ātri nonāca ASV tīmekļa veikala "Amazon" pārdotāko grāmatu saraksta pirmajās pozīcijās.

"Lieliska grāmata, kuru es iesaku izlasīt visiem," tviterī mudināja prezidents.

Tramps juniors arī pats devis mājienu, ka varētu kādu dienu nolemt kandidēt uz politisku amatu.

"Es neko neizslēdzu. Šobrīd man patīk kampaņas daļa. Es tiešām gūstu prieku no šīs cīņas," telekanālam CBS sacīja Tramps juniors. "Šobrīd es esamu ieinteresēts, lai tēvs uzvar 2020. gadā. Par visu pārējo mēs raizēsimies vēlāk."

"Triggered" klajā laidusi izdevniecība "Center Street", kas ir pazīstams konservatīvo grāmatu izdevējs.