Tramps Lavrovam atzinis, ka viņu nesatrauc Maskavas iejaukšanās ASV vēlēšanās, ziņo laikraksts

ASV prezidents Donalds Tramps Krievijas ārlietu ministram un Krievijas vēstniekam atzinis, ka viņu nesatraucot Maskavas iespējamā iejaukšanās 2016.gada vēlēšanās, piektdien vēsta laikraksts "The Washington Post".

Ar šādiem iepriekš nezināmiem izteikumiem Tramps nācis klajā 2017.gadā, tiekoties ar Sergeju Lavrovu un vēstnieku Sergeju Kisļaku Baltā nama Ovālajā kabinetā, kad viņš krievu amatpersonām atklājis arī slepenu informāciju par teroristisko grupējumu "Daesh".

Šīs tikšanās laikā Tramps sacījis Lavrovam un Kisļakam, ka viņu nesatraucot Krievijas iejaukšanās ASV vēlēšanās, jo Savienotās Valstis to pašu darot citās valstīs, laikrakstam atklājušas trīs bijušās amatpersonas, kas vēlējušās palikt anonīmas.

Šī tikšanās notika dienu pēc tam, kad Tramps bija atlaidis no darba Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktoru Džeimsu Komiju, un Baltā nama saimnieks saviem viesiem atzinis, ka Komija atcelšana esot atbrīvojusi viņu no "liela spiediena". Šie Trampa izteikumi nopietni satraukuši Baltā nama amatpersonas, kas ierobežojusi piekļuvi šīs tikšanās protokolam, ļaujot ar to iepazīties vienīgi personām, kam ir augstākā slepenības pielaide.