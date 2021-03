Tramps mudina savus atbalstītājus izbeigt pretošanos Covid-19 vakcīnām

Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps otrdien mudināja savus atbalstītājus republikāņus - vienu no galvenajām grupām, kas pretojas Covid-19 vakcīnām - izbeigt šo pretošanos un vakcinēties.

"Es to ieteiktu," sacīja Tramps intervijā telekanālam "Fox News".

"Es to ieteiktu daudziem cilvēkiem, kas negrib to saņemt, un daudzi no šiem cilvēkiem balsoja par mani, atklāti sakot," teica Tramps.

"Tā ir lieliska vakcīna, tā ir droša vakcīna, un tā strādā."

Šis bija Trampa tiešākais atbalsts nacionālajai masveida vakcinācijas kampaņai kopš prezidenta amata atstāšanas janvārī.

Atbalstu tai ir pauduši arī pārējie vēl dzīvie eksprezidenti, tai skaitā demokrāts Baraks Obama un republikānis Džordžs Bušs juniors.

Tramps lielākoties bija klusējis, kamēr tagadējais prezidents Džo Baidens, kurš viņu sakāva prezidenta vēlēšanās, organizē vakcinācijas kampaņu.

Saskaņā ar sabiedriskās domas aptaujām republikāņu vīrieši, kas pārsvarā atbalsta Trampu un viņa platformu "Padarīt Ameriku atkal diženu" (MAGA), ir vadošie vakcīnu skeptiķi.