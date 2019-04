Tramps neizpratnē par 'Fox News' interviju ar Bērniju Sandersu

ASV prezidents Donalds Tramps mikroblogošanas vietnē "Twitter" pauda neizpratni par viņam ierasti labvēlīgā medija "Fox News" pārraidīto interviju ar Demokrātiskās partijas pārstāvi un Trampa kritiķi Bērniju Sandersu.

Tramps rakstīja, ka bijis “jocīgi skatīties trako Bērniju “Fox News” ” kanālā. Vēlāk Tramps izteicās, ka vairāki prezidenta atbalstītāji atradušies ārpus studijas, kurā notika raidījums un ka viņi neesot ielaisti iekšā. “Kas notiek ar “Fox News”?” rakstīja prezidents.

“Fox News” - ASV medijā, kas dažādos jautājumos pārsvarā ieņem konservatīvu un Trampa politiku atbalstošu nostāju – pirmdien pārraidīja interviju ar Demokrātiskās partijas politiķi Bērniju Sandersu, kurš kandidē uz prezidenta amatu 2020. gadā un šobrīd tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem Trampa konkurentiem cīņā par Baltā nama atslēgām.

So weird to watch Crazy Bernie on @FoxNews . Not surprisingly, @BretBaier and the “audience” was so smiley and nice. Very strange, and now we have @donnabrazile ?

Many Trump Fans & Signs were outside of the @FoxNews Studio last night in the now thriving (Thank you President Trump) Bethlehem, Pennsylvania, for the interview with Crazy Bernie Sanders. Big complaints about not being let in-stuffed with Bernie supporters. What’s with @FoxNews?