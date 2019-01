Tramps nespēj atrast jaunu Pentagona vadītāju

ASV prezidentam Donaldam Trampam pēc aizsardzības ministra Džima Matisa aiziešanas radušās grūtības atrast jaunu ierasti tik kārotā Pentagona vadītāja krēsla ieņēmēju, vēsta "Politico". Līdz šim no amata atteikušies vismaz divi pretendenti.

Zināms, ka kļūt par aizsardzības ministru atteicies gan bijušais republikāņu senators un agrākais lobētājs Vašingtonā Džons Kails, gan regulārais Trampa padomdevējs, atvaļinātais ģenerālis Džeks Kīns, kurš šo amatu noraidījis jau 2016. gadā, Trampam vēl veidojot savu pirmo ministru kabinetu.

Medijs atzīmē, ka vēsturiski ASV aizsardzības ministra amats nacionālās drošības veterānu vidū ir viens no iekārotākajiem, ietekmīgākajiem un prestižākajiem, bet Matisa aiziešana, publiskā vēstulē norādot, ka Tramps nav ņēmis vērā viņa padomus svarīgākajos pamatjautājumos, un līdz ar to nodemonstrējis, ka var ignorēt un pat uzbrukt saviem augstākajiem militārajiem padomdevējiem. Tiesa, Kails un Kīns atteikumu ieņemt amatu nav komentējuši.

Pagaidām Pentagonu vada Matisa vietnieks un bijušais "Boeing" viceprezidents Patriks Šanahans. Tramps jau izteicies, ka viņš aizsardzības ministriju varētu vadīt "vēl ļoti ilgu laiku", tomēr zināms, ka Baltais nams paralēli aktīvi meklē ministru.

Matiss atkāpās decembrī, par vienu no galvenajiem iemesliem netieši minot Trampa lēmumu izvest ASV spēkus no Sīrijas, kā arī atzīmēja, ka viņam ar prezidentu nav vienots uzskats par partnerības un sadarbības nozīmi ar citām valstīm.

Tiek uzskatīts, ka Trampa paziņojums par spēku izvešanu no Sīrijas bijis arī vairāku citu potenciālo kandidātu iemesls, lai atteiktos no iespējas kandidēt uz amatu. Turklāt vairāki pret to izteikuši asu kritiku.

Arī viens no uzrunātajiem – Kīns – publiski nosodījis amerikāņu aiziešanu, salīdzinot to ar vēsturiski nesenu piemēru: "Sīrijas pamešana ir stratēģiska kļūda. Bušs karu Irākā uzvarēja ar ieņemšanu, Obama zaudēja mieru ar priekšlaicīgu aiziešanu. Rezultāts bija "Daesh". Prezidents iznīcināja "Daesh" patvērumu Sīrijā un zaudēs mieru, to pametot."