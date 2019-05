Tramps noliedz, ka grasītos uz Tuvajiem Austrumiem sūtīt 120 000 karavīru

ASV prezidents Donalds Tramps noraidījis medijos izskanējušos apgalvojumus, ka viņš apsverot iespēju nosūtīt 120 000 karavīru, lai stātos pretī Irānas radītajiem draudiem, vienlaikus neizslēdzot iespēju, ka nākotnē varētu tikt nosūtīts pat krietni vairāk karavīru.

"Es uzskatu, ka tās ir viltus ziņas," paziņoja Tramps, reaģējot uz laikraksta "The New York Times" publikāciju, ka Baltais nams apsver iespēju nosūtīt uz reģionu 120 000 karavīru, lai kāpinātu spiedienu pret Irānu.

"Tagad - vai es to darītu? Pavisam noteikti. Bet mēs to neesam plānojuši," Tramps sacīja žurnālistiem. "Cerams, ka mums nevajadzēs to plānot. Ja mēs to darītu, mēs nosūtītu par minēto ellīgi vairāk karavīru."

Pentagons pēdējo dienu laikā uz reģionu nosūtījis aviācijas bāzes kuģi un bumbvedējus, kuru bruņojumā var būt kodolieroči.

Kā vēstīja "The New York Times", 120 000 karavīru, kas tikuši apspriesti, netiktu izmantoti, lai iekarotu Irānu, kam atbilstoši plānotāju aplēsēm būtu vajadzīgs krietni lielāks karavīru skaits.

Tramps savas prezidentūras gaitā uzstājis uz ASV karavīru skaita samazināšanu ārzemēs un karu, ko Tramps raksturojis kā neveiksmīgus, apturēšanu šajā reģionā.

Neraugoties uz to, Trampa valdība ieņem arvien kategoriskāku nostāju pret Irānu, uz kuras ietekmi reģionā ar bažām raugās ASV tuvākie sabiedrotie Izraēla un Saūda Arābija.