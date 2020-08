Tramps paraksta rīkojumus par pagaidu pasākumiem Covid-19 radīto ekonomisko seku pārvarēšanai

Tā kā ASV demokrātu un republikāņu sarunas Kongresā par jaunu atbalsta paketi, kas palīdzētu Savienoto Valstu ekonomikai atkopties no Covid-19 pandēmijas sekām, nonākušas strupceļā, prezidents Donalds Tramps sestdien parakstīja četrus rīkojumus par pagaidu pasākumiem.

Pirmais rīkojums paredz turpināt maksāt piemaksas bezdarbnieka pabalstam, to apmēru gan samazinot no 600 līdz 400 dolāriem nedēļā, otrs rīkojums dos iespēju atlikt studējošo kredītu maksājumus, trešais noteikums aizliedz izlikt no mājokļa, savukārt ceturtais rīkojums atceļ daļu nodokļu, kas tiek piemēroti darba samaksai.

Demokrāti pauduši vilšanos par šiem Trampa rīkojumiem, nodēvējot tajos paredzētos pasākumus par nepietiekamiem. Kongress jau pieņēmis tautsaimniecības stimulēšanas pasākumus turpat trīs triljonu dolāru apmērā. Taču ir nepieciešami papildu līdzekļi un demokrāti un republikāņi nespēj vienoties par jauno atbalsta paketi. Republikāņi ir ierosinājuši pasākumus viena triljona dolāru apmērā, savukārt demokrāti vēlas šo summu palielināt līdz trīs triljoniem.