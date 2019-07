Tramps pēc uzbrukuma tviterī ASV kongresmenēm izpelnās pārmetumus rasismā

ASV prezidents Donalds Tramps svētdien tviterī vērsās pret Demokrātu partijas progresīvā spārna kongresmenēm, iesakot viņām "doties atpakaļ" uz turieni, no kurienes nākušas, ar šiem izteikumiem izpelnoties demokrātu līderu pārmetumus rasismā un ksenofobijā.

Svētdien Tramps tviterī vērsās pret "progresīvajām demokrātu kongresmenēm" izteikumos, kas, pēc visa spriežot, bija adresēti gados jaunajām, liberālajām etnisko minoritāšu un melnādaino kopienas pārstāvēm, kas Kongresā ievēlētas pirmo reizi.

Viņu vidū ir Ņujorkas kongresmene Aleksandrija Okasio-Kortesa, Ilhana Omara no Minesotas, Rašida Tlaiba no Mičiganas un Ajanna Preslija no Masačūsetsas.

Viņas "cēlušās no valstīm, kuru valdības ir pilnīga un totāla katastrofa, vissliktākās, viskorumpētākās un nemākulīgākās valdības pasaulē", tviterī apgalvoja Tramps.

Viņas "nikni stāsta ASV, pasaules dižākās un spēcīgākās valsts tautai, kā mūsu valdība būtu jāvada".

"Kāpēc gan viņas nedodas atpakaļ un nepalīdz salabot totāli salauztās un noziedzības pārņemtās zemes, no kurām viņas ieradušās. Tad atgriezieties atpakaļ un parādiet, kā tas ir jādara," mudināja Tramps.

Prezidents konkrēti vārdā nenosauca politiķes, kurām adresēti viņa pārmetumi.

Tvītā, kas publicēts vēlāk, Tramps norādīja, ka viņas "neieredz Izraēlu ar īstu un nevaldāmu kaisli", šādi norādot, ka domātas Omara un Tlaiba, kas nesen izraisījušas strīdīgu reakciju ar saviem spriedumiem par Izraēlu.

Detroitā dzimusī Tlaiba ir pirmā palestīniešu izcelsmes amerikāniete, kas ievēlēta Kongresā, savukārt Omara, kas ASV ieradās kā bēgle bērna gados no kara plosītās Somālijas, ir pirmā melnādainā musulmaniete Kongresā.

Okasio-Kortesa ir puertorikāņu izcelsmes un dzimusi Ņujorkā, bet Preslija, kas dzimusi Sinsinati, ir pirmā afroamerikāniete, kas Kongresā pārstāv Masačūsetsu.

Visas četras politiķes atbildēja Trampam viņa iecienītākajā sociālajā medijā.

"Es cīnos pret korupciju MŪSU valstī. Es to daru katru dienu, kad es saucu jūsu administrāciju pie atbildības kā ASV kongresmene," tviterī norādīja Tlaiba.

"Jūs ķeraties pie baltādaino nacionālisma, jo esat dusmīgs, ka tādi cilvēki kā mēs strādā Kongresā un cīnās pret jūsu naidpilno programmu," uzsvēra Omara.

"TĀ izskatās rasisms. MĒS esam tas, kā izskatās demokrātija," līdzās Trampa tvītu attēliem norādīja Preslija. Savukārt Okasio-Kortesa skaidroja - Tramps ir "dusmīgs, jo nespēj iedomāties Ameriku, kurā esam iekļautas mēs".

Kongresmenēm pievienojās demokrātu prezidenta amata kandidāti un partijas līderi.

"Rasismam un ksenofobijai nav vietas Amerikā," tviterī uzsvēra demokrātu priekšvēlēšanu sacensību favorīts bijušais viceprezidents Džo Baidens.

Senatore Elizabete Vorena Trampa izteikumus raksturoja kā "rasistisku un ksenofobisku uzbrukumu demokrātu kongresmenēm", bet senatore Kamala Harisa tviterī uzsvēra: "Sauksim prezidenta rasistisko uzbrukumu īstajā vārdā - neamerikānisks."