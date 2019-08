Tramps sola Grenlandē nebūvēt debesskrāpi

ASV prezidents Donalds Tramps mikroblogošanas vietnē "Twitter" apsolījis, ka Grenlandē neplāno celt debesskrāpi.

Tramps savā "Twitter" kontā publicējis fotogrāfiju, kurā redzama Grenlandes ainava un kurā ar fotomontāžas palīdzību ievietots liels "Trampa tornis". "Es apsolu to nenodarīt Grenlandei," mikroblogošanas vietnē piebilda Tramps.

Svētdien ASV prezidents apstiprināja presē izskanējušo informāciju par to, ka viņš apspriedis Grenlandes iegādi, atzīmē portāls "Politico".

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA