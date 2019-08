Tramps tomēr neizvirzīs kongresmeni Ratklifu ASV nacionālo izlūkdienestu direktora amatam

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka tomēr neizvirzīs nacionālo izlūkdienestu direktora amatam republikāņu kongresmeni no Teksasas štata Džonu Ratklifu, kurš tiek kritizēts par to, ka ir nepietiekami kvalificēts šādam postenim, kā arī sniedzis nepatiesas ziņas par savu līdzšinējo karjeru.

Tramps tviterī ierakstīja, ka mediji esot negodīgi izturējušies pret Ratklifu.

"Džons tāpēc nolēmis palikt Kongresā, kur viņš paveicis tik izcilu darbu," norādīja ASV prezidents.

Our great Republican Congressman John Ratcliffe is being treated very unfairly by the LameStream Media. Rather than going through months of slander and libel, I explained to John how miserable it would be for him and his family to deal with these people....