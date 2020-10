Tramps tviterī paziņo, ka drīz pametīs slimnīcu

ASV prezidents Donalds Tramps, kurš pēc inficēšanās ar Covid-19 nedēļas nogali pavadījis slimnīcā, pirmdien dienas vidū pēc vietējā laika paziņojis ar ierakstu tviterī, ka pusseptiņos vakarā pametīs Voltera Rīda militāro slimnīcu Vašingtonas pievārtē.

Prezidents raksta, ka viņš jūtas patiesi labi. "Nebaidieties no Covid. Neļaujiet tam dominēt pār jūsu dzīvi. Mēs esam attīstījuši ar Trampa administrācijas atbalstu dažas tiešām lieliskas zāles un zināšanas. Es jūtos labāk nekā pirms 20 gadiem!".

Otrā ierakstā Tramps raksta, ka mediji esot neapmierināti, ka svētdienas vakarā viņš ar auto izbraucis no slimnīcas, lai pateiktos saviem atbalstītājiem, kas pie slimnīcas pavadījuši stundas un dienas. "Ja es to nebūtu darījis, mediji teiktu, ka esmu nepieklājīgs," raksta Tramps.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

It is reported that the Media is upset because I got into a secure vehicle to say thank you to the many fans and supporters who were standing outside of the hospital for many hours, and even days, to pay their respect to their President. If I didn’t do it, Media would say RUDE!!!