Tramps tviterī pieļauj vēlēšanu atlikšanu

ASV prezidents Donalds Tramps, kas sācis aptaujās ievērojami atpalikt, ceturtdien pieļāvis novembrī gaidāmo vēlēšanu atlikšanu Covid-19 pandēmijas un iespējamās "krāpšanās" dēļ.

"Atlikt vēlēšanas, kamēr cilvēki var pienācīgi, droši un nebaidoties balsot???" tviterī vaicā Tramps.

"Ar vispārēju balsošanu pa pastu (nevis balsošanu neklātienē, kam nav ne vainas) 2020. gada vēlēšanas būs visneprecīzākās un viskrāpnieciskākās vēsturē. Tas ASV būs milzu apkaunojums," piebildis Baltā nama saimnieks.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???