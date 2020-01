Tramps un Baltais nams cenšas nepieļaut Boltona liecināšanu Senātā

ASV prezidents Donalds Tramps un Baltā nama juristi trešdien aktivizēja centienus, lai nepieļautu, ka bijušais Baltā nama nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons liecina Senātā Trampa impīčmenta prāvā, skaidrojot, ka Boltons var atklāt valdības noslēpumus.

Senāta demokrātu mazākuma līderis Čaks Šūmers sacīja, ka mēģinājumi panākt pietiekami daudzu republikāņu atbalstu Boltona izsaukšanai varētu būt smaga cīņa. Demokrātiem Senātā ir 47 no 100 vietām, un tas nozīmē, ka viņiem ir nepieciešamas vismaz četru republikāņu balsis, lai panāktu, ka Boltons tiek izsaukts liecināt Trampa impīčmenta prāvā.

"Mums nekad nav bijis šaubu, ka tā būs smaga cīņa," izsakoties par centieniem panākt Boltona izsaukšanu, sacīja Šūmers. "Vai tas ir ticami, vai tomēr nav," vaicāja demokrātu senators no Ņujorkas. "Iespējams, ka nav. Bet vai tā ir pieklājīga, laba iespēja? Jā."

Tramps mudināja republikāņus noraidīt centienus panākt liecinieku izsaukšanu, kad par to piektdien notiks balsošana, kā arī kritizēja Boltonu. "Atcerieties, republikāņi! Demokrātiem jau ir bijuši 17 liecinieki, mums netika atvēlēts neviens," Tramps norādīja tviterī. "Neļaujiet demokrātiem jūs apspēlēt."

Baltā nama padomnieka vietnieks Patriks Filbins noraidīja ieceri par Boltona izsaukšanu uz Senātu, sakot, ka viņa liecināšana radīs "nopietnus drošības jautājumus". "Viņam ir visi valsts noslēpumi no tā laika, kad viņš bija nacionālās drošības padomnieks," sacīja Filbins.

Baltais nams pieprasīs nepieļaut, ka Boltons sniedz liecības, prasību balstot izpildvaras privilēģijās, un jautājums nonāks tiesās. "Šī institūcija galu galā faktiski tiks paralizēta uz vairākiem mēnešiem," viņš brīdināja.

Demokrāti mēģina panākt, lai Boltons tiktu izsaukts liecināt impīčmenta prāvā, pēc ziņām, ka viņa iecerētā memuāru grāmata "The Room Where It Happened" ("Istaba, kur tas notika") apstiprina galveno impīčmenta apsūdzību pret Trampu.

Kā mediji ziņo, Boltons savā grāmatā raksta, ka prezidents augustā personīgi viņam pateicis to, ka militārās palīdzības Ukrainai aizturēšana ir tieši saistīta ar Trampa prasību Kijevai paziņot par izmeklēšanu pret viņa politisko sāncensi Džo Baidenu.

Tramps impīčmenta prāvā tiek apsūdzēts par varas ļaunprātīgu izmantošanu un šķēršļu likšanu Kongresam. Šīs apsūdzības tika izvirzītas saistībā ar trauksmes cēlāja ziņojumu, ka Tramps jūlijā telefonsarunā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski mēģinājis viņu pierunāt sniegt informāciju par sava politiskā sāncenša Džo Baidena un viņa dēla Hantera darbību Ukrainā. Pastāv bažas, ka Tramps aizturējis militāro palīdzību Ukrainai, lai izdarītu spiedienu uz Kijevu personīga politiska labuma gūšanai.