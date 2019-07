Tramps varētu atbildēt uz Francijas digitālo nodokli, nosakot muitas tarifus Francijas vīniem

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien deva mājienu atbildēt uz Francijas digitālo pakalpojumu nodokli ar nodokli Francijas vīniem, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Tramps savus draudus piektdienas vakarā izteica sociālajā tīklā "Twitter".

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!