Trampu aicina nākamnedēļ vēl nepaziņot par kandidatūru uz prezidenta amatu

Pēc ne pārāk veiksmīgām vidustermiņa vēlēšanām ASV Republikāniskajā partijā sākušās iekšējas diskusijas par to, kādai jābūt šī politiskā spēka nākotnei un ar kādiem politiķiem to saistīt. Eksprezidents Donalds Tramps 15. novembrī sniegs uzrunu, kurā, visticamāk, paziņos par saviem plāniem atkal kandidēt uz prezidenta amatu. Taču daži Trampa sabiedrotie aicinājuši viņu atlikt šo paziņojumu uz vēlāku laiku, raksta "Associated Press".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daži sabiedrotie aicinājuši Trampu atlikt plānoto paziņojumu, sakot, ka partijai pilnībā jākoncentrējas uz Džordžiju, kur republikāņa Heršela Vokera un demokrāta Rafaela Vornoka cīņa varētu izšķirt to, kurai no partijām būs vairākums Senātā. Senatoru vēlēšanās šajā dienvidu štatā gaidāma otrā kārta, kura notiks decembrī.

"Es viņam ieteikšu pārcelt savu paziņojumu uz laiku pēc Džordžijas vēlēšanu otrās kārtas," sacīja Trampa bijušais padomnieks Džeisons Millers, kurš piebilda: "Šobrīd Džordžijai ir jābūt katra republikāņa uzmanības centrā."

Pēc otrdien notikušajām vidustermiņa vēlēšanām republikāņu aprindās sākušās diskusijas par to, vai tiešām arī nākamajā vēlēšanu ciklā par partijas seju jākļūst Trampam. Lai arī eksprezidents joprojām ir ļoti ietekmīgs republikāņu politiķis, ne pārāk veiksmīgie vidustermiņa vēlēšanu rezultāti, kā arī Floridas gubernatora Rona Desantisa pārliecinošais sniegums Trampa – kā līdz šim vienīgā un galvenā republikāņu dzinējspēka – statusu mazliet ir sašķobījis.

"Es domāju, ka mums bija vēsturiska iespēja, un Trampa neievēlamo kandidātu savervēšana mums to satrieca," sacīja Skots Rīds, republikāņu stratēģis. "Tagad Tramps Republikāniskajai partijai ir zaudējis trīs vēlēšanas pēc kārtas, un ir pienācis laiks atbrīvoties no šīm muļķībām," viņš piebilda.