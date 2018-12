Trampu pamest Sīriju iedrošinājis Erdogans; kurdi lūdz Francijas armijas palīdzību

ASV prezidents Donalds Tramps šokējošo lēmumu par Savienoto Valstu karaspēka atvilkšanu no Sīrijas pieņēmis telefonsarunas gaitā ar Turcijas kolēģi Redžepu Tajipu Erdoganu, kurš sacījis, ka Sīriju no tur palikušajiem džihādistiem varētu attīrīt Turcija, piektdien vēsta laikraksts "Hurriyet". Kurdi, kas līdz šim Sīrijā bijis galvenais militārais spēks ASV atbalstītajā sauszemes operācijā pret džihādistu grupējumu "Daesh", piektdien aicināja Franciju sniegt militāru un diplomātisku atbalstu.

Erdoganam un Trampam bijusi telefonsaruna pagājušo piektdien, un tās gaitā Tramps savam nacionālās drošības padomniekam Džonam Boltonam licis "sākt strādāt", lai sagatavotos karaspēka atvilkšanai.

Tramps rīkojumu Boltonam izteicis pēc tam, kad bija pavaicājis Erdoganam, vai Turcija "varētu attīrīt pārpalikušos "Daesh" elementus, jā mēs aizejam no Sīrijas". Erdogans sacījis, ka Turcija attīrījusi no "Daesh" Sīrijas ziemeļus savas pirmās militārās operācijas gaitā 2016. un 2017.gadā un ka varētu to darīt atkal. Tramps atbildējis, ka lai tad tā arī dara un rīkojas, vēsta "Hurriyet".

Tramps par lēmumu atvilkt karaspēku no Sīrijas paziņoja pēc tam, kad Erdogans bija draudējis uzsākt jaunu operāciju pret Sīrijas kurdu vienībām, kas līdz šim bijis nozīmīgākais militārais spēks ASV atbalstītajās sauszemes operācijās pret "Daesh".

Attiecības ASV un Turcijas starpā saglabājās saspīlētas Savienoto Valstu militārās klātbūtnes dēļ Sīrijā, kur ASV sniedza militāro atbalstu kurdu Tautas aizsardzības vienībām (YPG), kas veido Sīrijas Demokrātisko spēku (SDF) kodolu. Pagājušajā nedēļā Erdogans draudēja, ka Turcija sāks ofensīvu pret YPG "dažu tuvāko dienu laikā" uz austrumiem no Eifratas, kur kopā ar SDF izvietoti ASV karavīri.

Savukārt kurdi, kas līdz šim Sīrijā bijis galvenais militārais spēks ASV atbalstītajā sauszemes operācijā pret džihādistu grupējumu "Daesh", piektdien aicināja Franciju sniegt militāru un diplomātisku atbalstu, pavēstīja kurdu pārstāve sakariem ar presi.

Kurdu vadītā militārā grupējuma politiskais spārns norādīja, ka var "zaudēt kontroli" pār ārzemju džihādistiem, kas atrodas Sīrijas kurdu cietumos, ja "Daesh" izmantos ASV spēku atvilkšanu un pārgrupēsies vai arī ja Turcija īstenos draudus un Sīrijā sāks jaunu operāciju pret kurdu autonomo reģionu, sacīja Ilhama Ahmada.

Tramps trešdien paziņoja, ka ASV ir sakāvušas džihādistu grupējumu "Daesh" Sīrijā, bet Baltais nams pavēstīja, ka ASV jau ir sākušas izvest savus spēkus no Sīrijas. Tiesa gan, Trampa apgalvojums par uzvaru ir pretrunā pat ar viņa paša nometnes cilvēku vērtējumu, un tas izskan laikā, kad amatpersonas un eksperti pauduši brīdinājumus - "Daesh" pēdējā laikā izdevies atjaunot klātbūtni vairākos Sīrijas un Irākas reģionos.

Šobrīd Sīrijā atrodas aptuveni 2000 amerikāņu karavīru, kas galvenokārt apmāca vietējos spēkus cīņai ar džihādistu grupējumu "Daesh".

"Daesh" vēl nesen kontrolēja plašas teritorijas Sīrijā un Irākā, arī vairākas lielas pilsētas, kur centās ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludināja tur "kalifātu" un pastrādāja neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības. Aktivizējoties operācijām pret "Daesh", grupējums tagad zaudējis teju visas agrākās teritorijas. Grupējums cenšas nostiprināties arī Lībijā un Afganistānā, kā arī uzņēmies atbildību par teroraktiem Eiropā.