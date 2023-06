Triecienā Doneckā iznīcināts prāvs pulciņš kadiroviešu

Ukrainas spēki devuši triecienu pa pretinieka dzīvā spēka koncentrēšanās vietu okupētajā Doneckā, kā rezultātā iznīcināti kaujinieki no čečenu militārās vienības "Ahmat", teikts Ukrainas armijas Ģenerālštāba ikdienas kopsavilkumā par situāciju frontē.

Čečenijas vadonim Ramzanam Kadirovam pakļautās vienības karotāji, saukti arī par kadiroviešiem, sākotnēji pamanīti Doneckas dienvidrietumu daļā, kur nodarbojušies ar vietējo iedzīvotāju aplaupīšanu un inscenētu kaujas video filmēšanu, liecina ziņojums.

Trieciena rezultātā iznīcināti pavisam 56 kadirovieši, apgalvo Ģenerālštābs. Ievainoto skaits vēl tiek precizēts.

Nesaistīti ar šo notikumu, bet ar "Ahmat" kopumā, Kadirovs kādā video parādījis sev pakļautās vienības jauno tehniku. Būtiskākais, kas ierakstā atklājas, ir Ķīnas "ShaanXi" bruņumašīnas "Tiger", atzīmē "Radio Svoboda".

The first Chinese military vehicle in Russian service: Ramzan Kadyrov showed footage of "new vehicles purchased for Chechen units participating in the SMO" at his palace - featuring 8+ brand new Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing Co. "Tiger" armored personnel carriers. pic.twitter.com/yUDREwXVoC