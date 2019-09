Trudo atvainojas par rasistiska melnīgsnēja grima nēsāšanu

Kanādas premjerministrs Džastins Trudo, kurš ir dedzīgs multikulturālisma propagandētājs, trešdien atvainojās par to, ka pirms 18 gadiem nēsājis rasistisku melnīgsnēju grimu kādā ballītē privātskolā, kur viņš tolaik bija skolotājs.

ASV žurnāls “Time” trešdien publicēja fotogrāfiju, kurā Trudo redzams ar šādu grimu uz sejas, kakla un rokām.

Tas notika nedēļu pēc tam, kad Trudo atlaida federālo parlamentu, oficiāli uzsākot priekšvēlēšanu kampaņu pirms oktobrī paredzētām vispārējām vēlēšanām. Šajā kampaņā premjera Liberālās partijas sīva sāncense ir Konservatīvā partija.

47 gadus vecais Trudo, kura partija 2015. gadā guva pārliecinošu uzvaru vēlēšanās, pēdējā laikā ir kritizēts par ētikas normu pārkāpšanu un citiem skandāliem.

Melnbaltajā fotogrāfijā Trudo, kuram tolaik bija 29 gadi, ir redzams austrumnieciskā tērpā ar turbānu galvā un ar melnīgsnēju grimu uz sejas, kakla un rokām skolas ballītē 2001.gadā.

Šī fotogrāfija ir iekļauta 2000.-2001. mācību gada gadagrāmatā, kuru izdeva Vestpointas Grejas akadēmija – privāta skola, kur Trudo tolaik bija skolotājs, rakstīja "Time".

Trudo apstiprināja, ka viņš tiešām ir redzams šajā fotogrāfijā "skolas gada banketā ar tērpiem par "Arābijas nakšu" tēmu".

"Es visu mūžu esmu strādājis, lai radītu iespējas cilvēkiem, cīnītos pret rasismu un neiecietību," Trudo sacīja televīzijas pārraidītā preses konferencē viņa kampaņas lidmašīnā.

"Es varu teikt, ka pieļāvu kļūdu, kad biju jaunāks, un vēlos, kaut es to nebūtu izdarījis. Es vēlos, kaut es tolaik būtu Iabāk to sapratis, bet es to neizdarīju un dziļi nožēloju."

"Tagad es saprotu, ka tāda rīcība bija kaut kādā veidā rasistiska. Bija muļķīgi tā rīkoties. Esmu vīlies pats sevī," teica Trudo.

Viņš atzina, ka bija nēsājis tumšu grimu arī citreiz, dziedot Harija Belafontes 1959. gada hitu "Day O (Banana Boat Song)" kādā vidusskolas talantu sacensībā.

Jaunās demokrātiskās partijas, kas sabiedriskās domas aptaujās ir trešajā vietā, līderis Džagmīts Singhs nosauca šo Trudo rīcību par "aizvainojošu".

"Ko gan tā pasaka par to, ko viņš domā par cilvēkiem, kuri (..) savas ādas krāsas dēļ sastop izaicinājumus, barjeras un šķēršļus savā dzīvē. Rasisms ir reāls,” sacīja Singhs.

Vairāki ASV politiķi šogad iekļuva skandālos par to, ka kādreiz bija nēsājuši melnu grimu.

Virdžīnijas štata gubernators Ralfs Nortems atteicās atkāpties šāda skandāla dēļ. Viņš sākumā atzina, ka ir redzams skolas gadagrāmatas fotogrāfijās, tai skaitā vienā ar melnu grimu uz sejas, bet otrā – ģērbies Kukluksklana tērpā, bet jau nākamajā dienā to noliedza.

Trudo valdībā puse ministru ir sievietes, un vismaz seši no tās locekļiem ir ar aziātu vai afrikāņu izcelsmi.