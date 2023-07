Turcija atbalstīs Zviedrijas iestāšanos NATO, saka Stoltenbergs

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans piekrīt Zviedrijas uzņemšanai NATO, paziņojis alianses vadītājs Jenss Stoltenbergs.

Erdogans piekritis Zviedrijas lūgumu pievienoties NATO aliansei nosūtīt parlamentam un nodrošināt arī tā ratifikāciju.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba