Turcijā mirušo bērnu piemiņai izvietoti baloni; Gruvešos izglābtā jaundzimusī adoptēta

Turcijā brīvprātīgie vairāk nekā nedēļu pēc postošās zemestrīces ēku gruvešos izvieto sarkanus balonus, lai pieminētu bojā gājušos bērnus. Savukārt Sīrijā adoptēta jaundzimusī Aja, kuras izglābšana no ēkas drupām nonāca pasaules mediju virsrakstos, ziņo raidsabiedrība BBC.

Brīvprātīgo iedzīvotāju grupa balonus piestiprinājuši pie armatūras stiegrām, kas redzamas starp ēku gruvešiem.

"Es vēlējos, lai šo aktivitāti sauc "mana pēdējā dāvana bērniem". Mēs joprojām dodam Hatajas bērniem dāvanas, bet mēs vēlējāmies realizēt vēl pēdējo pienākumu pret šiem eņģeļiem. To mēs darām ar baloniem. Ticiet man, katru reizi, kā mēs piestiprinām kādu balonu, mana sirds sāp," komentēja aktivitātes organizators Oguns Severs Okurs.

"Līdz šim mēs esam izvietojuši aptuveni 1000 līdz 1500 balonu, bet, cerams, ka mēs turpināsim līdz sasniegsim visas pilsētas daļas, katru mirušā bērna māju," skaidroja Okurs.

Red balloons placed on rubble to honour child earthquake victims https://t.co/Lc2OaubDDY pic.twitter.com/LeanHfvcW3 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2023

"Delfi" iepriekš ziņoja par jaundzimušo, kura pēc 6. februāra zemestrīces izglābta ēkas gruvešos Sīrijas ziemeļos. Zīdainis ar nabas saiti vēl bija piesaistīts savai mātei, kura zemestrīces laikā gāja bojā.

Mazuli nogādāja slimnīcā, kamēr radinieki nākamās stundas pavadīja, atgūstot meitenītes tēva Abdula, mātes Afras, četru brāļu un māsu, un tantes ķermeņus. Jaundzimusī ir vienīgā izdzīvojusī no savas ģiemenes. Ziņām izplatoties medijos, tūkstošiem cilvēku no visas pasaules bija gatavi Aju adoptēt.

Meitenīte izrakstīta no slimnīcas pēc tam, kad DNS tests apliecinājis, ka viņas tante ir Ajas asinsradiniece. Mazulim esot laba veselība, apgalvojuši ārsti.

"Tagad viņa ir viens no maniem bērniem. Es viņu nenošķiršu no saviem bērniem," ziņu aģentūrai "Associated Press" komentēja jaundzimušās onkulis Kalils al Savadi. Savadi un viņa sievai Halai trīs dienas pēc zemestrīces arī piedzima meita.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Ģimene jaundzimušo nosauca zīdaiņa mirušās mātes vārdā – Afra. Īsi pēc meitenes glābšanas palīgi viņu nosauca par Aju, kas arābu valodā nozīmē brīnums.

"Šī meitenīte mums ļoti daudz nozīmē. Viņa ir vienīgā izdzīvojusī no savas ģimenes. Viņa man, viņas tantei un visiem mūsu radiem būs piemiņa no mazuļa tēva un mātes," ziņu aģentūrai "Reuters" skaidroja Savadi.

Savadi arī komentēja, ka viņš bijis uztraucies, ka kāds varētu Afru nolaupīt, kamēr viņa uzturējās slimnīcā, jo daudzi piedāvājuši viņu adoptēt. Ģimene apgalvo, ka labākā vieta Afrai ir ar viņas radiniekiem, neatkarīgi no tā, cik smagā situācijā šobrīd ir Savadi ģimene. Arī Savadi ģimenes māju zemestrīcē iznīcināja, tādēļ viņi šobrīd dzīvo kopā ar brālēniem un māsīcām.

Ēka, kurā dzīvoja jaundzimušās ģimene, bija viena no 50 ēkām, kas pagājušajā pirmdienā sagruva 7,8 magnitūdu zemestrīces laikā Džindairā. Zemestrīcē kopumā Sīrijā un Turcijā mirušo skaits pārsniedzis 44 000.