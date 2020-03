Turcija notriekusi divas Asada spēku lidmašīnas

Turcijas spēki svētdien Sīrijas Idlibas provincē notriekuši divas prezidenta Bašara al Asada Gaisa spēku lidmašīnas, atsaucoties uz Turcijas Aizsardzības ministrijas paziņojumu, vēsta aģentūra "Bloomberg".

Idlibas provincē Sīrijas ziemeļrietumos notiek kaujas starp Turcijas atbalstītajiem nemiernieku grupējumiem un Sīrijas valdības spēkiem, kurus atbalsta Krievija.

Turcija paziņojumā norāda, ka notriekti divi Asada spēku bumbvedēji Su-24. Pa lidmašīnām uguns atklāta pēc tam, kad tās centušās notriekt turku lidmašīnas, apgalvots paziņojumā. Ministrija neprecizē, vai bumbvedēji notriekti no zemes vai no gaisa.

Savukārt Sīrijas oficiālā ziņu aģentūra SANA atklāj, ka abu notriekto lidaparātu piloti ir katapultējušies un izglābušies.

🔴📹 Syrian fighters shot down a warplane belongs to Assad regime forces in the airspace of #Idlib and wounded another plane. One plane landed regime controlled area. pic.twitter.com/lALAcpXlDg