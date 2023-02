Turcijā pēc deviņām dienām gruvešos izglābta māte un bērni; upuru skaits sasniedz 42 000

Pēc deviņām ēkas gruvešos pavadītām dienām Turcijas pilsētā Antakjā izglābta māte un divi bērni, atsaucoties uz glābēju teikto, ziņo medijs "Al Jazeera".

Kā ziņo glābēju komanda, tad izglābtā sieviete un viņas divi bērni bijuši stabilā stāvoklī, ņemot vērā, ka gruvešos pavadījuši deviņas dienas. Kad sieviete izvilkta no gruvešiem, viņa prasījusi kāda šodien ir diena, stāsta viens no glābējiem Mehmets Erjilmazs.

Turcijā apmeklēt zemestrīces skartos reģionus ceturtdien ieradies NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs, savukārt upuru skaits Sīrijā un Turcijā sasniedzis 42 000, vēsta medijs "Al Jazeera".

"Sākumā es turēju viņas roku, mēs runājām un es viņu nomierināju. Pēc tam mēs turpinājām darbu. Mēs esam ļoti priecīgi, jo tā ir piektā dzīvība, kuru esam izglābuši. Viņa lūdza ūdeni, bet mēs sākumā neko nedevām pirms mediķi nebija viņu apskatījuši," notikumu raksturo Erjilmazs.

Sieviete vārdā Ela un viņas dēls un meita bijuši dehidrēti, bet viņu stāvoklis ir stabils, aprakstīja mediķis Ali Parlass.

Turcijā Hatajas provinces pilsētā Antakjā 228 stundas pēc katastrofas izglābts 13 gadus vecs jaunietis vārdā Mustafa.

A 13-year-old boy named Mustafa has been pulled from underneath the rubble of a destroyed building in Turkey - 228 hours after deadly earthquakes struck the country ⤵️

Kahramanmaras provincē 248 stundas pēc zemestrīces no ēkas gruvešiem izvilkta arī 17 gadus veca jauniete, ziņo valsts raidorganizācija "TRT Haber".

Stoltenbergs ieradies Turcijā

NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs ieradies Turcijas galvaspilsētā Ankarā, lai tiktos ar ārlietu ministru Mevlitu Čavušoglu un vēlāk ar valsts prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu.

Zemestrīces Turcijas dienvidaustrumos ir nāvējošākā dabas katastrofa, ko dalībvalsts ir piedzīvojusi, kopš alianses dibināšanas 1949. gadā, apgalvo Stoltenbergs.

Dienu pēc zemestrīces NATO nosūtīja tūkstošiem avārijas dienesta palīgus, ieskaitot meklēšanas un glābšanas brigādes, mediķus un seismiskos ekspertus uz katastrofas skartajiem apgabaliem.

Starptautiskās palīdzības transportēšanai ASV, Lielbritānija un Norvēģija uz Turciju nosūtīja militārās lidmašīnas. Palīdzības kravu nodrošināja Albānija, Kanāda un Vācija, skaidro ģenerālsekretārs. Viņš arī piebilda, ka tuvākajā laikā alianse plāno Turcijai nosūtīt arī vairākus desmitus tūkstošus telšu.

Čavušoglu pateicies Stoltenbergam par NATO atbalstu. Ārlietu ministrs apgalvojis, ka teltis sākumā nonāks Iskenderunas un Hatajas provincēs.

Līdz šim jau vairāk nekā 90 valstis ir nosūtījušas resursus un palīdzības komandas Turcijai. Malaizijas premjerministrs Anvars Ibrahims pēc Turcijas apmeklējuma paziņojis, ka valsts saziedojusi aptuveni 10 miljonus eiro, lai atbalstītu Turcijā un Sīrijā izdzīvojušos.

Viņš sacīja, ka aptuveni 250 Malaizijas glābēju un mediķu ir Turcijā un palīdz glābšanas darbos. Ibrahims solījis nākamnedēļ palīdzību nosūtīt arī uz Sīriju.

Arī Pakistānas premjerministrs Šebazs Šarifs devies vizītē uz Turciju, lai izrādītu savu solidaritāti un atbalstu. "Viņu zaudējumu mēs uzskatām par savu zaudējumu," komentēja Šarifs, apgalvojot, ka Pakistāna un Turcija ir viena nācija, kas dzīvo divās valstīs. Viņš arī savā ierakstā "Twitter" aicina pasauli palīdzēt Turcijai un Sīrijai.

Natural disasters as the earthquake in Türkiye & Syria are beyond the capacity of any single government to handle. No country, howsoever resourceful, can deal with devastation of this magnitude. It is time the world came forward & extended support to the suffering humanity. https://t.co/L1PA8NoSY4