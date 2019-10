Turcija sāk sauszemes spēku ofensīvu Sīrijā

Turcija trešdien sākusi plašu uzbrukumu kurdu kontrolētajām teritorijām Sīrijas ziemeļaustrumos, vispirms veicot intensīvu bombardēšanu, bet tad izvēršot sauszemes spēku ofensīvu, kas kļuvis iespējams pēc tam, kad apvidu pameta tur dislocētie ASV spēki.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans trešdien tviterī paziņoja par uzbrukuma sākumu, un drīz pēc tam Turcijas kara aviācija un artilērija sāka apšaudīt kurdu pozīcijas visā robežas garumā, liekot tūkstošiem civiliedzīvotāju bēgt no savām mājām.

Trešdien vēlu vakarā uzsākta sauszemes spēku operācija, pavēstīja Turcijas Aizsardzības ministrija.

Pirmajās Turcijas uzbrukuma stundās dzīvību zaudējuši 16 kurdu vadīto Sīrijas Demokrātisko spēku (SDF) karotāji, pavēstīja Lielbritānijā bāzētā Sīrijas kara monitoringa organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR).

Gan SDF gan SOHR ziņo par sīvām kaujām pie Tell el Abjadas.

Turcijas atbalstīto Sīrijas nemiernieku grupējumu pārstāvis ziņu aģentūrai AFP apliecināja, ka operācijas sauszemes fāze sākusies Tell el Abjadā, bet Turcijas mediji vēsta, ka Turcijas armijas specvienības un militārais transports iegājis vairākos punktos līdzās robežai.

ASV prezidenta Donalda Trampa negaidītais svētdienas lēmums izvest ASV karaspēku no Sīrijas ziemeļiem, kur tas līdz šim aizsargāja kurdus no Turcijas uzbrukuma, izsaucis plašu nosodījumu kā starptautiskajā sabiedrībā, tā pašā ASV, arī no Trampa sabiedroto puses, kas kritizējuši prezidentu, ka viņš nodod kurdus, kas Sīrijā ASV vadītajā operācijā pret džihādistu grupējumu "Islāma valsts" nesuši lielus upurus.