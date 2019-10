Turcija sākusi operāciju pret kurdu kaujiniekiem Sīrijā

Sākusies Turcijas operācija pret kurdu kaujiniekiem Sīrijas ziemeļos, trešdien paziņoja Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans.

"Turcijas bruņotie spēki un Sīrijas Nacionālā armija (Ankaras atbalstītie nemiernieku grupējumi) Sīrijas ziemeļos sākuši operāciju "Miera pavasaris"," tviterī raksta Erdogans. Pēc viņa teiktā, ofensīva ir vērta pret kurdu nemierniekiem un džihādistu grupējumu "Islāma valsts" Sīrijas ziemeļos.

"Mūsu misija ir novērst terora koridora izveidošanu pāri mūsu dienvidu robežai un nest mieru reģionā," paziņoja Erdogans. "#OperationPeaceSpring neitralizēs terora draudus pret Turciju un vedīs pie drošas zonas izveides, veicinot sīriešu bēgļu atgriešanos mājās," norādīja Erdogans. "Mēs saglabāsim Sīrijas teritoriālo integritāti un atbrīvosim vietējās kopienas no teroristiem."

Sīrijas kurdu spēki izsludinājuši vispārēju mobilizāciju un paaugstinājuši trauksmes stāvokli. Kurdu vadītie Sīrijas Demokrātiskie spēki (SDF) apstiprināja, ka Turcijas kara aviācija sākusi uzlidojumus. "Turcijas kara lidmašīnas sākušas veikt uzlidojumus civilistu rajonos. Cilvēku vidū reģionā ir milzīga panika," tviterī paziņoja SDF preses pārstāvis Mustafa Bali.

Turcijas valsts raidorganizācija TRT vēsta, ka armija apšaudījusi piecus posteņus Sīrijas pierobežas pilsētas Rāselainas apkaimē. Aģentūras AFP korespondents novērojis sprādzienu Rāselainā un Turcijas kara lidmašīnas virs galvas. TRT ziņo, ka Turcijas artilērija apšauda kurdu spēku posteņus Sīrijas pilsētā Tell el Abjadā. Abas pilsētas atrodas līdzās Turcijas robežai.

Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers trešdien pieprasīja Turcijai apturēt operāciju un norādīja, ka Eiropa nemaksās par "drošības zonu", ko Ankara iecerējusi izveidot Sīrijas ziemeļos.

"Es aicinu Turciju un arī pārējos spēlētājus rīkoties savaldīgi un apturēt operācijas, kuras šobrīd notiek," Eiropas Parlamentā paziņoja Junkers.

Tikmēr Turcijas Aizsardzības ministrija pavēstīja, ka pāris stundas pirms operācijas sākuma par to informējusi ASV, Krieviju un Eiropas sabiedrotos Vāciju, Lielbritāniju, Franciju un Itāliju, kā arī NATO un ANO.

Erdogans pirmdien pavēstīja, ka Turcija pēc "zaļās gaismas" saņemšanas no ASV prezidenta Donalda Trampa grasās izvērst militāru operāciju pret kurdiem Sīrijas ziemeļos. Trampa lēmums par karaspēka izvešanu no reģiona izsaucis asu kritiku ASV, arī no Trampa sabiedroto puses, kas kritizējuši Trampu, ka viņš nodod kurdus, kas Sīrijā ASV vadītajā operācijā pret džihādistu grupējumu "Islāma valsts" nesuši lielus upurus.

Eiropas Savienības (ES) amatpersonas ir izteikušās, ka gadījumā, ja Turcija iebruks Sīrijā, tad daudzi no četriem miljoniem Turcijā esošo bēgļu varētu izlemt doties uz Eiropu, lai netiktu piespiedu kārtā repatriēti uz dzimteni. Turcijas armija pēdējo gadu laikā divas reizes veikusi operācijas pāri robežai Sīrijā pret kurdu kaujiniekiem un "Islāma valsti" - 2016. un 2018.gadā.