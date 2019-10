Turcijas atbalstītie kaujinieki Sīrijā 'sodījuši ar nāvi' deviņus mierīgos iedzīvotājus

Turcijas atbalstītie Sīrijas nemiernieki, kas piedalās Turcijas armijas uzbrukumā kurdu kontrolētajās teritorijās Sīrijas ziemeļaustrumos, ieņemtajā apvidū "sodījuši ar nāvi" deviņus mierīgos iedzīvotājus, sestdien pavēstīja Sīrijas kara monitoringa organizācija.

"Uz dienvidiem no Tell el Abjadas deviņi mierīgie iedzīvotāji sodīti ar nāvi," pavēstīja Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR).

Nogalināto vidū ir arī kāda sieviete, kurdu partijas amatpersona un viņas šoferis, teikts kurdu izplatītajā paziņojumā.

Turcija trešdien sāka plašu uzbrukumu kurdu kontrolētajām teritorijām Sīrijas ziemeļaustrumos, vispirms veicot intensīvu bombardēšanu, bet tad izvēršot sauszemes spēku ofensīvu, kas kļuvis iespējams pēc tam, kad apvidu pameta tur dislocētie ASV spēki.

Kurdu vadītajiem Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem (SDF) bija izšķiroša loma uzvarās Sīrijā karā pret teroristu grupējumu "Daesh", un Vašingtona Sīrijas kurdu kaujiniekus uzskata par sabiedrotajiem un tos militāri atbalstījusi.

ASV un Sīrijas kurdi kopš 2014. gada ir sabiedrotie karā pret džihādistu grupējumu "Daesh" un ir strādājuši kopā, lai sakautu džihādistu "kalifātu". Šajā karā krituši aptuveni 10 000 kurdu vadīto spēku karotāju.