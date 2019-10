Turcijas operācija Sīrijā draud atdzīvināt 'Daesh', secina Putins

Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka Turcijas militārā operācija Sīrijā var novest pie "Deash" atgriešanās reģionā.

Krievijas līderis savas bažas pamatojis ar to, ka kurdi, kuri apsargā tūkstošiem ieslodzīto "Daesh" kaujinieku, paši tagad bēgot. "Neesmu drošs, vai Turcijas armija būs spējīga to kontrolēt un cik drīz tas varētu notikt," televīzijā pārraidītā uzrunā no Turkmenistānas Putins pausto atstāsta "Al Jazeera".

"Tas mums rada reālu apdraudējumu. Kurp viņi ["Daesh" kaujinieki] dosies? Caur Turcijas teritoriju? Caur citām teritorijām? Mums to vienkārši vajadzētu saprast, zināt un mobilizēt mūsu drošības dienestu resursus, lai neitralizētu šo jauno apdraudējumu," neskaidrojot potenciālās rīcības sīkākas detaļas.

Krievija ar Turciju uztur tuvas attiecības, un tās ģeopolitiskajiem mērķiem par labu spēlē arī ASV spēku atkāpšanās un ietekmes mazināšanās reģionā. Tomēr krievi ar kurdiem ierasti uzturējuši neitrālas attiecības, kā arī atbalsta Sīrijas centrālo valdību, kura asi iestājas pret Turcijas īstenoto opozīcijas grupējumu finansēšanu un iebrukumu tās teritorijā, lai gan to tāpat nekontrolē.

Putina bažas par "Daesh" kaujinieku nokļūšanu brīvībā, kurdiem pametot cietumus, kuros tie atrodas pamato arī kāds cits aspekts. No Krievijas karot Sīrijā un Irākā pēc "Daesh" dibināšanas 2014. gada vasarā devās tūkstošiem cilvēku. Daļa no viņiem ir nogalināta kaujās, daļa jau atgriezusies Krievijā, radot drošības apdraudējumu, bet daļa – nokļuvusi cietumos, no kuriem daļu apsargā kurdu spēki.