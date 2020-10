Turcijas rietumos un Grieķijā spēcīgā zemestrīcē gājuši bojā 37 cilvēki

Septiņas magnitūdas stiprajā zemestrīcē, kas piektdien, 30. oktobrī, notika Egejas jūrā pie Turcijas rietumu krastiem, gājuši bojā 37 cilvēki Turcijā un vēl divi Grieķijas Samas salā, bet kopējais cietušo skaits pārsniedz deviņus simtus.

Zemestrīces epicentrs atradās netālu no Izmiras kūrortpilsētas Turcijā un tā bija jūtama no Atēnām līdz Stambulai. Tai sekojuši vairāk nekā 500 pēcgrūdieni, stiprākais no tiem sasniedzis piecas magnitūdas.

Zemestrīce arī izraisījusi nelielu cunami Egejas jūrā, kas ieplūdis Seferihisaras pilsētas ielās uz dienvidiem no Izmiras un prasījis kādas vecākas sievietes dzīvību. Cunami skāris arī Samas salas piekrasti.

Vislielākos postījumus zemestrīce nodarījusi Izmirā, kas ir Turcijas trešā lielākā pilsēta ar 4,3 miljoniem iedzīvotāju, un tās apkaimē. Sagruvušo ēku drupu pārmeklēšanā iesaistīti aptuveni 5500 glābēju ar tehniku un īpaši apmācītiem suņiem.

Līdz šim izdevies atrakt vairāk nekā simt izdzīvojušos, bet nav zināms, cik cilvēku vēl varētu būt aprakti zem gruvešiem.

23 stundas pēc zemestrīces izglābta un nogādāta slimnīcā māte ar trim bērniem, ceturto viņas bērnu vēl tiek mēģināts glābt. Vēl trīs stundas vēlāk izglābts kāds 65 gadus vecs vīrs.

Varas iestādes uzcēlušas 750 teltis, lai izmitinātu bez pajumtes palikušos cilvēkus, un nodrošinājušas viņus ar lauka virtuvēm.

Kā paziņojis Turcijas Ārkārtējo situāciju dienests, Izmirā un vēl trīs provincēs ievainoti 885 cilvēki, astoņi atrodas slimnīcu intensīvās aprūpes nodaļās un triju cilvēku stāvoklis ir kritisks.

Tikmēr Grieķijas Samas salā mājupceļā no skolas gājuši bojā divi pusaudži, pār kuriem nobrukusi siena. Vēl 19 salas iedzīvotāji ievainoti, divi no viņiem pārvesti uz Atēnām un septiņi ievietoti vietējās slimnīcās.

Gan Turcijas, gan Grieķijas varas iestādes brīdinājušas iedzīvotājus netuvoties daļēji sagruvušajām ēkām.

ASV Ģeoloģijas dienests (USGS) ziņoja, ka zemestrīces epicentrs atradies Egejas jūrā 14 kilometrus uz ziemeļiem-ziemeļaustrumiem no Samas salas.

Turcijas un Grieķijas ārlietu ministri paziņojuši, ka abas valstis palīdzēs viena otrai.

"Lai kādas būtu mūsu domstarpības, šis ir laiks, kad mūsu tautām jāturas kopā," vēlāk tviterī paziņoja Grieķijas premjerministrs Kiriaks Micotakis. "Paldies, premjerministr," atbildes tvītā rakstīja Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans. "Tas, ka divi kaimiņi izrāda solidaritāti grūtā laikā, ir vērtīgāks nekā daudzas lietas dzīvē."

Francija, kuras prezidents Emanuels Makrons pēdējā gada laikā ir vairākkārt strīdējies ar Erdoganu, pauda "pilnīgu solidaritāti" ar abām valstīm.