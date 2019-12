Tūrisms negatīvi ietekmē Jaunzēlandes vidi

Arvien pieaugošais tūristu skaits kaitē Jaunzēlandes videi un iznīcina tās īpašības, kas padara valsti par tik pievilcīgu atpūtas vietu, teikts trešdien publiskotajā parlamenta ziņojumā.

Veidojot savu tēlu, Jaunzēlande gadiem ilgi reklamējusi sevi kā zaļu un tīru valsti. Taču pēdējos gados tūristu skaits ir ievērojami pieaudzis. Uz Jaunzēlandi dodas dabas entuziasti, aktīvās atpūtas cienītāji, fantāzijas filmu sērijas "The Lord of the Rings" ("Gredzenu pavēlnieks") fani un daudzi citi, kurus savaldzinājis šī valsts dabas krāšņums.

Ziņojumā norādīts, ka Jaunzēlandi, kuras iedzīvotāju skaits sasniedz 4,9 miljonus, ik gadu apmeklē gandrīz četri miljoni ārzemju tūristu, un līdz 2050.gadam šis skaitlis var trīskāršoties.

Ziņojuma autors - parlamenta komisārs vides jautājumos Saimons Aptons - norādīja, ka Jaunzēlandes infrastruktūra un vide jau tā ir noslogotas un daudzas labās īpašības, kas raksturoja Jaunzēlandi, sākušas izzust, piemēram, miers, nošķirtība un iespēja piekļūt dabai.

"Mums jājautā, vai mēs riskējam nogalināt zosi, kas izdēja zelta olu?" jautāja Aptons. Komisārs norādīja, ka arī jaunzēlandieši brīvdienās aktīvi apmeklē tūristu iecienītās vietas, kur to skaits nereti pārsniedz ārvalstu apmeklētāju skaitu.

Aptons uzsvēra, ka tūrisma nozare pārāk ilgi ir izvairījusies no stingrajiem kritērijiem, kas attiecībā pret vidi noteikti citām nozarēm, piemēram lauksaimniecībai un kalnrūpniecībai. Tūrisms ir Jaunzēlandes ienesīgākā nozare, kas ik gadu dod 16,2 miljardus Jaunzēlandes dolāru (9,5 miljardus eiro) eksporta ieņēmumos. Un valdība nav steigusies ierobežot šo nozari.

Aptons norādīja, ka situācija, kāda patlaban valda Jaunzēlandē, nav izveidojusies vienas nakts laikā, bet gan ir gadiem ilgas politikas rezultāts. Viņš atgādināja, ka lielāks tūristu skaits nozīme lielāku siltumnīcefekta gāzu emisiju no lidojumiem uz Jaunzēlandi, lielāku ūdensceļu piesārņošanu ar atkritumiem un augstāku risku, ka tūristi ievedīs līdzi kaitēkļus un radīs citus riskus vides drošībai.

Aptons, kura uzdevums kā komisāram ir ziņot par aktuālajām vides problēmām, sacīja, ka gaidīs atsauksmes un pēc tam ierosinās iespējamos risinājumus. Jaunzēlandes tūrisma nozares asociācija "Tourism Industry Aotearoa" paziņoja, ka piekrīt Aptona novērtējumam, ka nepieciešama jauna pieeja, lai mazinātu tūrisma negatīvo ietekmi uz vidi. "Neviens nevēlas tūrismu par katru cenu (..), mēs vēlamies strādāt kopā ar mūsu kopienām, lai nākotnē veidotu tūrismu tādu, kādu tās vēlas," sacīja asociācijas pārstāvis.