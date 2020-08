Turkmenistānas prezidents uzrakstījis grāmatu par turkmēņu garīgajām vērtībām

Turkmenistānas prezidents Gurbanguli Berdimuhamedovs uzrakstījis grāmatu par turkmēņu garīgajām vērtībām, ceturtdien ziņo valsts mediji.

Prezidents šodien bija redzams valsts televīzijā, šķirstot svaigi izdotās grāmatas lapaspuses. Laikraksts "Neutral Turkmenistan" vēstīja, ka Berdimuhamedovs uzrakstījis grāmatu "Turkmēņu garīgā pasaule" par nācijas tradīcijām un to turpināšanu mūsdienās.

Berdimuhamedova ekscentriskais priekšgājējs Saparmurats Nijazovs, kurš aizgāja mūžībā 2006.gadā, uzrakstīja līdzīgu grāmatu ar nosaukumu "The Rukhnama", kas kļuva par centrālo elementu viņa personības kultā.

Šai grāmatai par godu galvaspilsētā tika uzstādīts milzīgs piemineklis, kas atgādina grāmatu, kas atveras un atskaņo fragmentus no teksta. Taču pēc Nijazova nāves "The Rukhnama" zaudēja daļu no savas spozmes. To vairs nepārdod grāmatnīcās, bet joprojām iespējams iegādāties lietotus eksemplārus.

Vai Berdimuhamedova grāmata kļūs tikpat nozīmīga, pagaidām nav zināms. Taču tas nav pirmais prezidenta darbs. Viņš tiek uzskatīts par autoru daudzām grāmatām, tostarp par zirgiem, tēju un medicīnā izmantojamiem augiem.

Pēc nākšanas pie varas pēc Nijazova nāves Berdimuhamedovs pakāpeniski kliedēja sava priekšteča personības kultu, tostarp atjaunoja mēnešu nosaukumus, kādi tie bija pirms 2002.gadā Nijazova īstenotās "kalendāra reformas". Galvaspilsētu joprojām rotā bijušā līdera zelta statuja, taču tā tika pārvietota no pilsētas centra uz piepilsētu.