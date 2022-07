Tuvākās nedēļas laikā Krievija Donbasā mēģinās ieņemt nelielas pilsētas, ziņo Lielbritānija

Donbasā Krievijas spēki, visticamāk, tuvākās nedēļas laikā koncentrēsies uz vairāku mazpilsētu - tostarp Siverskas un Dolinas – ieņemšanu, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Slovjanskas un Kramatorskas pilsētu teritorijas joprojām ir okupantu galvenie mērķi šajā operācijas posmā.

Krievija turpina censties iedragāt Ukrainas valsts leģitimitāti un nostiprināt savu pārvaldību un administratīvo kontroli pār okupētajām Ukrainas daļām. Nesen tas ietvēra iniciatīvu savienot Krievijas un Ukrainas pilsētas un reģionus, lai izveidotu pēckonflikta administrācijas, kā arī dokumentus, kas atvieglo Krievijas pilsonības iegūšanu ukraiņiem, raksta Lielbritānijas ministrija.

Pretkrieviskais noskaņojums okupētajās Ukrainas teritorijās novedis pie tā, ka tiek organizēti uzbrukumi pret Krievijas un prokrieviskām amatpersonām. Krievijas ieceltā Veļikijburlukas administrācija atzina, ka viens no tās mēriem tika nogalināts 2022. gada 11. jūlijā, sprāgstot automašīnai.

Vēršanās pret amatpersonām, visticamāk, saasināsies, pastiprinot jau tā nozīmīgos izaicinājumus, ar kuriem saskaras okupanti, un, iespējams, palielinot spiedienu uz to jau samazinātajiem militārajiem un drošības formējumiem, noslēgumā raksta britu izlūki.

