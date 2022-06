Tuvāko nedēļu laikā okupanti paļausies uz rezervistu vienībām, prognozē Lielbritānija

Tuvāko nedēļu laikā Krievija, visticamāk, arvien vairāk paļausies uz rezerves spēku vienībām, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona norāda, ka šīs rezervistu vienības sastāv no vairākiem atšķirīgiem komponentiem, kurus Krievija gandrīz noteikti jau ir sākusi izmantot. “Krievijas kaujas armijas rezerve” ir nesen ieviests nepilna laika, bet brīvprātīgo rezervistu jauninājums, ko dislocē kā veselas vienības, kas parasti ir paredzētas aizmugures apgabala drošības uzdevumiem.

“Cilvēku mobilizācijas resurss” ir apjomīgs visu veterānu kopums, kuri pēdējo piecu gadu laikā dienējuši regulārajā militārajā dienestā. Krievijas varas iestādes, visticamāk, izmantos šīs kategorijas brīvprātīgos, lai aizpildītu trešo bataljonu bruņoto spēku brigāžu ietvaros.

Krievijas vadība joprojām nevēlas dot rīkojumu veikt vispārēju mobilizāciju, ziņo britu izlūki.

Runājot par situāciju frontē, Lielbritānijas ministrija norāda, ka, lai gan Krievijas galvenais darbības virziens joprojām ir Severodoneckas-Lisičanskas kabata, nu jau aptuveni nedēļu intensīvas apšaudes liecina, ka Krievija tagad mēģina atgūt iniciatīvu Izjumas asī. Ukrainas spēki turpina pretoties šajā sektorā, lietderīgi izmantojot mežaino reljefu, kas palīdz nodrošināt efektīvu aizsardzību.

