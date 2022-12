'Twitter' aptur vairāku par Masku rakstījušu žurnālistu kontus

Sociālā tīkla platforma "Twitter" ceturtdien apturēja vairāku žurnālistu kontus, kuri bija rakstījuši par šo uzņēmumu un tā jauno īpašnieku Īlonu Masku.

Daži no šiem žurnālistiem bija tvītojuši par to, ka "Twitter" slēdza kontu @ElonJet, kas bija publicējis ziņas par Maska privātās lidmašīnas atrašanās vietu reālajā laikā, un tvītojuši par šī konta versijām, kas izveidotas citos sociālajos tīklos.

"Twitter" nepaziņoja, kāpēc šo reportieru konti ir apturēti.

Starp žurnālistiem, kuru konti tika apturēti, bija reportieri no telekanāla CNN un laikrakstiem "The New York Times" un "The Washington Post", kā arī neatkarīgi žurnālisti.

Tika apturēts arī "Twitter" konkurenta – sociālā tīkla "Mastodon" – konts, ziņoja telekanāls "NBCNews".

Masks trešdien tvītoja, ka kāds "traks stalkeris" sekojis automobilim Losandželosā, kurā atradās viens no viņa bērniem, un vainoja šajā incidentā viņa lidmašīnas izsekošanu. Viņš šajā tvītā arī paziņoja, ka ir uzsākta tiesvedība pret konta @ElonJet uzturētāju.

"Twitter" konts @ElonJet trešdien tika slēgts. Masks pēc tam tvītoja, ka "Twitter" turpmāk bloķēs kontus, kuros tiek publicēta informācija par cilvēku atrašanās vietu reālajā laikā, jo šāda informācija ir fiziskās drošības pārkāpums. Viņš piebilda, ka tas attiecas arī uz saišu ievietošanu uz vietnēm, kurās ir informācija par atrašanās vietu reālajā laikā.

Masks paskaidroja, ka konti netiks bloķēti, ja šāda informācija būs publicēta ar laika aizturi, tādējādi neradot drošības problēmas. "Twitter" paziņoja, ka ir pieļaujama dalīšanās ar personas atrašanās vietu "ne tajā pašā dienā".