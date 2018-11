'Twitter' izdzēš viltus Putina kontu

Mikroblogošanas vietne "Twitter" pārtraukusi kāda konta darbību, kurā radīts iespaids, ka tas ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina oficiālais tvitera kanāls angļu valodā, vēsta raidsabiedrība BBC.

"Twitter" paziņojumā teikts, ka pārtraukta konta "@putin_RF_eng" darbība, jo saņemts ziņojums no Krievijas amatpersonām par to, ka šis konts "izliekas par citu personu".

Attiecīgais konts izveidots 2012. gadā un tajā publicētas pārsvarā oficiālas saites uz ar Putinu saistītiem notikumiem. Kontam bija gandrīz miljons sekotāju.

Daudzi sekotāji domāja, ka konts ir autentisks, un uz to atsaukušies dažādi mediji, tostarp BBC. Pagaidām nav skaidrs, kas viltus Putina kontu ir uzturējis.

Oficiālais Kremļa angļu valodas konts ir te.

We suspended @putinRF_eng for impersonation based on a valid report we received from Russian officials. Our impersonation policy can be found here: https://t.co/PIBC4nGI8H

— Twitter Comms (@TwitterComms) November 29, 2018