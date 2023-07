'Twitter' uz laiku ierobežo dienā lasāmo tvītu skaitu, paziņo Masks

Sociālo tīklu platformā 'Twitter' lietotājiem piemērots pagaidu ierobežojums tvītu skaitam, ko lietotāji var lasīt dienā, pavēstījis 'Twitter' īpašnieks Īlons Masks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bezmaksas kontiem tagad pieejami 1000 tvīti dienā, jauniem bezmaksas kontiem to skaits ir 500, savukārt maksas lietotājiem, kas ieguvuši statusu "verificēts", pašlaik pieejami līdz 10 000 tvītu dienā. Masks sākotnēji pieteica vēl stingrākus ierobežojumus, taču 'čivinātāju' sašutuma dēļ dažas stundas vēlāk šos nosacījumus mainīja.

Oh the irony of hitting view limits due to complaining about view limits — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2023

Musks skaidro, ka pagaidu ierobežojumu mērķis ir novērst "ārēju datu iegūšanu un manipulācijas ar sistēmu", gan nepaskaidrojot sīkāk, kādas manipulācijas šajā kontekstā domātas, vēsta BBC. Medijs pieļauj, ka datu vākšana jeb "data scraping" šeit domāta kā liela apjoma informācijas iegūšana, ko mākslīgā intelekta (AI) uzņēmumi izmanto valodu modeļu apmācībai tērzēšanas robotiem, piemēram, "ChatGPT". Proti, tērzēšanas robotiem "jāmācās" no daudzām reālām cilvēku sarunām, un to kvalitāte ir ļoti svarīga. Tiek uzskatīts, ka "Twitter" un "Reddit" lietotāju sarunas ir ļoti svarīgi dati, ko izmanto AI uzņēmumi savu robotu apmācībai, taču šie interneta giganti vēlas par to saņemt samaksu.

Masks iepriekš ir mudinājis cilvēkus izmantot maksas abonēšanas pakalpojumu 'Twitter Blue', tādējādi meklējot modeli, kurā lietotājiem jāmaksā, lai iegūtu neierobežotu piekļuvi 'Twitter' pakalpojumiem un ziņām.

Tikmēr BBC citē Apvienotās Karalistes IT profesionālās organizācijas pārstāvi Adamu Leonu Smitu, kurš šādu rīcību novērtējis kā "ļoti dīvainu", jo lietotājiem pieejamā satura ierobežošana ietekmētu arī 'Twitter' reklāmas ieņēmumus.