Ūdens trūkums un ķīmiskas katastrofas draudi: Doņeckas Filtrācijas stacija karadarbības krustugunīs

Pētnieciskās žurnālistikas organizācija "Bellingcat" 2017. gadā lēsa, ka karadarbības gaitā tiešs trāpījums ūdens attīrīšanas infrastruktūras hlora krātuvēs Doņeckas apkārtnē (netālu ir arī citas filtrācijas stacijas, piemēram, Horļivkā), potenciāli izplatot hlora mākoņus un radot vides un veselības riskus, vairāk šķiet tikai laika jautājums.

Pat tiešu artilērijas šāviņa trāpījumu Doņeckas Filtrācijas stacijai pirmoreiz ziņots jau 2015. gada maijā. 2016. gada martā DFS pēc apšaudes bija spiesta uz laiku apturēt darbu.

Nākamo trāpījumu DFS piedzīvoja 2016. gada 19. decembrī – šāviņš trāpīja ēkai ar ūdens filtriem, bet vēl divas raķetes nokrita blakus laukā, uzskaita "Bellingcat". Kopumā 2016. gadā apšaudes pa DFS un tās tiešā tuvumā reģistrētas 16 reizes.

Ziņas par trāpījumiem stacijai saņemtas arī 2017. gada janvārī. Savukārt tā paša gada 24. februārī stacijas darbība tika apturēta, kad tai trāpīja vairāki 82 milimetru mīnmetēja šāviņi.

Weapons fired on filtration plant were positioned inside the 15km withdrawal lines for 82mm mortars pic.twitter.com/da4cPEwpuo

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) March 3, 2017