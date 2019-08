Ugunsgrēki Amazones mežā: Slavenības izplata novecojušas fotogrāfijas

Par vienu galvenajām aktualitātēm šobrīd kļuvuši plašie ugunsgrēki Amazones lietus mežā. Šie notikumi piesaistījuši arī vairāku pasaulē slavenu cilvēku uzmanību, kuri sociālajos tīklos vērš uzmanību uz ugunsgrēku radītajām sekām, tomēr dažas no slavenību publicētajām fotogrāfijām nav uzņemtas šogad.

Oficiālie dati liecina, ka šogad Brazīlijā reģistrēti aptuveni 73000 ugunsgrēku, kas ir lielākais ugunsgrēku skaits kopš 2013. gada. Lielākā daļa no tiem izcēlušies Amazones lietus mežā.

Brazīlijas prezidents Žairs Bolsonaru izpelnījies kritiku par nespēju pasargāt pasaulē lielāko tropisko lietus mežu no liesmu radītā posta. Tomēr Bolsonaru pieļāvis, ka meža ugunsgrēkus varētu būt izraisījušas nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas apkaunot viņa administrāciju.

Francijas prezidents Emanuels Makrons mikroblogošanas vietnē “Twitter” publicējis fotogrāfiju, kurā redzams ugunsgrēks Amazones mežā, bet tā nav uzņemta šogad. Mēģinot atrast konkrēto fotogrāfiju interneta vidē, noskaidrots, ka to uzņēmis ASV fotogrāfs Lorens Makintaiers. Lai gan nav zināms precīzs fotogrāfijas uzņemšanas datums, Makintaiers mira 2003. gadā un tas ļauj secināt, ka prezidenta Makrona publicētā fotogrāfija ir vismaz 16 gadus veca, atzīmē portāls “France 24”.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big