Ugunsgrēks teju Latvijas teritorijas platībā: kādēļ liesmas plosa Austrāliju

Aizvadīto nedēļu laikā pastiprināta uzmanība pievērsta Austrālijai, kuras teritoriju plosa milzīgi savvaļas ugunsgrēki. Kopš septembra sākuma liesmas prasījušas vismaz 25 cilvēku dzīvības, kā arī nopostījušas tūkstošiem māju. Skaidrojam galvenos faktorus, kuri noveduši pie traģiskajiem ugunsgrēkiem.

Ugunsgrēki izcēlušies visos Austrālijas štatos, taču visvairāk cietusi ir Jaundienvidvelsa – štats valsts dienvidaustrumu reģionā.

Ugunsgrēku radītās sekas izjustas arī lielākajās Austrālijas pilsētās. Decembra sākumā Sidnejas gaisa kvalitāte 11 reizes pārsniedza "bīstamo" līmeni. Pirmdien Austrālijas meteoroloģijas birojs vēstīja, ka redzamība Melburnā ir mazāka par vienu kilometru.

Pēdējo sešu mēnešu laikā ugunsgrēki Austrālijā nopostījuši divas reizes lielāku platību nekā 2018. gada Kalifornijas ugunsgrēki un 2019. gada Amazones lietus meža ugunsgrēki kopā, ziņo "The Atlantic".

Ņemot vērā Austrālijas vasarām raksturīgos karstos un sausos laikapstākļus, ugunsgrēki pasaules mazāko kontinentu piemeklē katru gadu. Pārsvarā gadījumu ugunsgrēki izceļas dabisku iemeslu dēļ, piemēram, zibenim iesperot sausuma skartā mežā. Austrālijā trīs ziemas pēc kārtas bijis ļoti maz nokrišņu un tas veicinājis sausumu. Savukārt liesmām strauji izplatīties palīdz spēcīgie vēji.

Vēl viens meteoroloģiskais faktors, kas ietekmējis situāciju Austrālijā ir pērnā gada decembrī pieredzētais karstuma vilnis. Šajā karstuma periodā tika uzstādīts jauns vidējais gaisa temperatūras rekords. Dažviet gaisa temperatūra pārsniedza pat 40 grādus pēc Celsija skalas, atzīmē CNN.

Karstuma periodi Austrālijā ir arī ilgtermiņa tendenču rezultāts. Kopš 1910. gada Austrālijas klimats kļuvis karstāks par vienu grādu pēc Celsija skalas. Tas īpaši karstus laikapstākļus padarījis par biežāku parādību, 2018. gadā publicēto Austrālijas meteoroloģijas biroja ziņojumu citē portāls "Vox". Tāpat tas novedis pie tā, ka lietus vairāk līst Austrālijas ziemeļos, bet mazāk lietavu ir dienvidaustrumos, kur dzīvo vairums austrāliešu.

