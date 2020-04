Uhaņā no slimnīcas izrakstīts pēdējais Covid-19 pacients

Līdz svētdienai, 26. aprīlim, no Ķīnas pilsētas Uhaņas slimnīcām izrakstīti visi atlikušie Covid-19 pacienti, vēsta aģentūra "Siņhua".

Par to paziņoja Valsts Higiēnas un veselības aizsardzības komitejas pārstāvis Mi Fens.

Uhaņa ir pirmā pasaules pilsēta, kur 2019. gada beigās un 2020. gada sākumā sākās jaunā koronavīrusa epidēmija. Pilsētā divus mēnešus spēkā bija stingra karantīna, bija aizliegts no tās izbraukt un iebraukt.

Sākotnēji Ķīna ziņoja, ka epidēmijas laikā Uhaņā no Covid-19 miruši 2579 cilvēki, bet aprīļa vidū amatpersonas precizēja datus un mirušo skaits pieauga līdz 3869.

Covid-19 izplatība Ķīnā gan nav pilnībā beigusies. Pagājušajā nedēļā, piemēram, vīrusa izplatības dēļ tika slēgta Harbinas pilsēta. Ķīna ir saņēmusi pārmetumus, ka savlaicīgi nav atklājusi visu informāciju par jauna vīrusa parādīšanos, tāpat izskanējušas aizdomas, ka publiskotais mirušo skaits nav pilnīgs.

Līdz šim Ķīnā zināms par 82 tūkstošiem inficēšanās gadījumu un 4633 mirušajiem.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā trīs miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 987 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 207 tūkstoši cilvēku, no kuriem vairāk nekā 55 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 894 tūkstoši cilvēku pasaulē ir izveseļojušies.