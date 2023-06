Ukraina atkarojusi apkaimi, kura bija okupēta jau 2014. gadā, ziņo britu izlūki

Ukrainas gaisa desanta spēki ir veikuši nelielu virzību uz austrumiem no Krasnohorivkas ciema netālu no Doneckas pilsētas, kas atrodas uz vecās kontroles līnijas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka šis ir viens no pirmajiem gadījumiem kopš Krievijas 2022. gada februāra iebrukuma, kad Ukrainas spēki ir atkarojuši teritoriju, kuru Krievija okupējusi kopš 2014. gada.

Vairāki nesenie ukraiņu uzbrukumi visā Donbasā, visticamāk, ir pārslogojuši tā sauktās "Doneckas Tautas Republikas" separātistu un Čečenijas spēkus, kas darbojas šajā reģionā, noslēgumā raksta britu izlūki.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iU0vcqpCWm

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AYcLZdIOZ7