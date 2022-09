Ukraina atkarojusi vairākas apdzīvotas vietas Harkivas apgabalā

Ukrainas Bruņotie spēki ir atkarojuši vairākas apdzīvotās vietas Harkivas apgabalā, bet vēl nav laiks tās atklāti nosaukt, savā videouzrunā trešdienas vakarā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Šonedēļ ir labas ziņas no Harkivas apgabala. Acīmredzot jūs visi jau esat redzējuši paziņojumus par Ukrainas aizstāvju aktivitāti. Un es domāju, ka katrs pilsonis jūt lepnumu par mūsu karavīriem. Tas ir pelnīts lepnums, pareizās jūtas," sacīja Zelenskis.

"Vēl nav pienācis laiks nosaukt vienas vai otras apdzīvotās vietas, kurās atgriežas Ukrainas karogs, bet ir laiks teikt pateicības vārdus 25. gaisa desanta brigādei, 92. atsevišķajai mehanizētajai brigādei un 80. desanta triecienbrigādei par drosmi un varonību, kas izrādītas kaujas uzdevumu izpildē. Paldies arī 406. atsevišķajai artilērijas brigādei par ļoti veiksmīgiem trāpījumiem okupantu koncentrēšanās rajonos mūsu valsts dienvidos un 60. atsevišķajai kājnieku brigādei, kas konsekventi virza uz priekšu mūsu pozīcijas," teica Zelenskis.

Par to, ka pretubrukums Harkivas apgabalā bijis veiksmīgs, raksta arī ASV Kara studiju institūts (ISW). Ukrainas karavīri, izmantojot Krievijas spēku pārdislokāciju, Harkivas apgabalā uz ziemeļrietumiem no Izjumas veikušas sekmīgu pretuzbrukumu un atkarojuši 400 kvadrātkilometru lielu platību, teikts ziņojumā par stāvokli frontē.

Ukrainas spēki, kā šķiet, izmantojuši taktiskā pārsteiguma situāciju, lai 7. septembrī Harkivas apgabala austrumu daļā Krievijas kontrolētajā teritorijā pavirzītos par vismaz 20 kilometriem.

Atsaucoties uz Ukrainas un Krievijas avotiem, ISW ziņo par aktivitāti līdzās diviem pamatvirzieniem Hersonas apgabalā 7. septembrī - Hersonas apgabala ziemeļos uz dienvidiem no robežas ar Dņipropetrovskas apgabalu un Hersonas apgabala rietumos līdzās robežai ar Mikolajivas apgabalu.

Apšaudīta Harkiva



Krievijas karaspēks ap pusnakti ar raķetēm apšaudījis divus Harkivas rajonus, ceturtdien pavēstīja pilsētas mērs Ihors Terehovs, norādot, ka vienā rajonā sācies spēcīgs ugunsgrēks.

"Ap plkst. 12 naktī notika raķešu triecieni Harkivai. Viens Saltivas rajonā, otrs - Holodnahoras rajonā," ziņapmaiņas platformā "Telegram" pavēstīja mērs.

"Pirmajā gadījumā trāpīts objektā, kas ir kritiski svarīgs normālas pilsētas dzīves nodrošināšanai. Holodnahoras rajonā trāpīts vienam no Harkivas uzņēmumiem," paziņoja Terehovs.

Informācija par postījumiem un cietušajiem tiek precizēta, viņš piebilda.

Saltivas rajonā raķetes trāpījuma vietā izcēlies spēcīgs ugunsgrēks.

Melitopolē spridzina okupantu biroju



Krievijas karaspēka sagrābtajā Zaporižjas apgabala Melitopolē trešdienas vakarā noticis sprādziens kustības "Mēs esam kopā ar Krieviju" birojā, vēsta Ukrainas kanāli ziņapmaiņas platformā "Telegram".

Informāciju par sprādzienu apstiprinājis Krievijas ieceltās okupācijas administrācijas pārstāvis Vladimirs Rogovs.

Viņš sprādziena sarīkošanā apsūdzēja Ukrainas pusi, sūrojoties, ka pret okupantu struktūru noticis "terorakts".

Informācija par cietušajiem tiek precizēta, viņš piebilda.

Krievijas okupētajā Ukrainas daļā uzbrukumi okupācijas varas struktūrām un kolaboracionistiem notiek regulāri.

Separātisti nodod Kijivai spīdzināta brita līķi



Donbasa separātisti ir nodevuši Ukrainas iestādēm Lielbritānijas pilsoņa Pola Uri līķi, kurš miris separātistu gūstā, sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Ukrainas parlamenta pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos Dmitro Lubinecs.

Uz līķa bija daudz griezumu un spīdzināšanas pēdas, un vairākas ķermeņa daļas trūka, rakstīja Lubinecs.

"Kā Ukrainas Augstākās radas pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos es jau šodien ar pilnu atbildību varu teikt, ka šī nāve bija vardarbīga. Cilvēks vienkārši nespēj izturēt šādas spīdzināšanas. Es esmu redzējis bojāgājušā ķermeņa foto, un jebkuram, kas to ieraudzīs, nebūs nekādu šaubu," paziņoja Lubinecs.

Viņš atgādināja, ka Krievija ar tā sauktās "Doņeckas tautas republikas" starpniecību no aprīļa līdz jūlijam nelikumīgi turēja Polu Uri par ķīlnieku okupētajā Doneckā.

"Doneckas tautas republikas" vadība jūlija vidū paziņoja, ka sagūstītais brits miris no vairākām hroniskām slimībām. Saskaņā ar preses ziņām viņš bija 45 gadus vecs.

Britu pilsoņi Pols Uri un Dilans Gils tika sagūstīti aprīļa beigās pie Zaporižjas apgabala Dniprorudnes pilsētas, kur viņi kā brīvprātīgie piedalījās civiliedzīvotāju evakuācijā no aktīvas karadarbības zonas un pavadīja palīdzības kravu. Separātisti apsūdzēja abus britus, ka viņi karojot Ukrainā kā algotņi.

Lubinecs paziņoja, ka britu brīvprātīgā nāves cēloni noteiks tiesu medicīnas eksperti. Par līķa nodošanu ir informēta arī Lielbritānijas vēstniecība Kijivā.

Dilanu Gilu, kurš vēl atrodas gūstā, separātisti apsūdz kā algotni kopā ar vēl četriem ārzemniekiem - britiem Endrū Gilu un Džonu Hārdingu, Horvātijas pilsoni Vekoslavu Prebigu un Zviedrijas pilsoni Matiasu Gustavsonu, rakstīja Lubinecs.

Ukrainas graudu kuģi lielākoties dodas uz Āziju un Āfriku



No 102 kuģiem ar Ukrainas graudiem 70 ir devušies uz Āzijas un Āfrikas valstīm, trešdienas vakarā savā videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Zelenskis atspēkoja Krievijas prezidenta Vladimira Putina apgalvojumu, ka lielākā daļa Ukrainas graudu tiekot izvesta uz Eiropu, nevis uz nabadzīgajām valstīm, kurām tie visvairāk vajadzīgi.

"Ukrainas pārtika tika eksportēta uz trim kontinentiem - uz Āfriku, Āziju un Eiropu. Sīkāk - 54 kuģi jau ir nosūtīti uz Āziju, 16 kuģi jau ir nosūtīti uz Āfriku un 32 kuģi - uz Eiropu. Un arī daļa no šī [Eiropas] apjoma (..) pēc tam tiek nosūtīta uz Āzijas un Āfrikas valstīm," informēja prezidents.

Viņš sacīja, ka līdz šī mēneša beigām no Ukrainas jūras ostām var tikt eksportēti vismaz trīs miljoni tonnu lauksaimniecības produkcijas, un ievērojama daļa no tās paredzēta tieši nabadzīgākajām valstīm.

"Konkrēti, tika nogādāta pirmā krava uz Etiopiju. Maršruts bija sarežģīts - vispirms pa jūru, pēc tam ar kravas automašīnām, bet simtiem tūkstošu etiopiešu ir reāli izglābti no bada," paziņoja Zelenskis.

Viņš atzīmēja, ka Krieviju tas varbūt neapmierina un tā negrib to pamanīt, tomēr pasaulei ir vajadzīgs glābt valstis dažādos kontinentos no haosa, glābt cilvēkus no bada.

Zelenskis sacīja, ka Ukraina atšķirībā no Krievijas neveic rasistisku pasaules sadalīšanu tajos, kas pelnījuši drošību, un tajos, kas to it kā nav pelnījuši; tajos, kas pelnījuši dzīvot bez bada, un tajos, kas to it kā nav pelnījuši.

"Mēs atbalstām visus cilvēkus, visas valstis. Gan tās, kas mums palīdz, gan tās, kas pagaidām atturas no palīdzības. Gan tās, kas ir stabilākas, gan tās, kas ir mazāk stabilas. Vēlreiz uzsveru: Ukraina bija, ir un būs pasaules pārtikas drošības garants," rezumēja prezidents. Viņš pateicās visiem, kas aizstāv Ukrainu, un katram Ukrainas partnerim, kas palīdz tai cīnīties par brīvību.

Putins bija ierosinājis ierobežot graudu eksportu no Ukrainas, jo Eiropas Savienības valstis it kā "piegādā [Ukrainas] ražu tikai sev".