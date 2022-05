Ukraina atsit 18 uzbrukumus, krievi apšauda civilo kolonnu; bēgļu gaitās 6 miljoni

Donbasā aizvadītajā diennaktī Ukrainas armija atsitusi 18 Krievijas karaspēka uzbrukumus, paziņojis Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs. Savukārt ANO ziņo, ka Ukrainu pametuši jau vairāk nekā seši miljoni cilvēku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Tikai Doneckas un Luhanskas virzienā Ukrainas aizstāvji aizvadītajā diennaktī atsituši 18 ienaidnieka uzbrukumus," ģenerālštābs pavēstīja vietnē "Facebook".

Iznīcināti 13 krievu tanki, 27 cita veida bruņutehnikas vienības, astoņi lielgabali, divas specializētās tehnikas vienības un pieci automobiļi, teikts paziņojumā.

Savukárt Ukrainas armijas zenītartilēristi pēdējās diennakts laikā sašāvuši septiņus krievu gaisa mērķus, ziņo Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecība.

Gaisa spēku, sauszemes spēku un desanta karaspēka zenītartilēristi ceturtdien notriekuši piecus bezpilota lidaparātus, vienu helikopteru un vienu spārnoto raķeti.

Tikmēr ukraiņu aviācija turpina bombardēt pretinieka pozīcijas dažādos virzienos, kur norisinās karadarbība, teikts paziņojumā.

Krievijas karaspēks ceturtdien ar artilēriju apšaudīja bēgļu kolonnu, kura izbrauca no Hersonas apgabala, un vairāki bēgļi tika ievainoti, paziņoja Kirivijrihas pilsētas militārās administrācijas vadītājs Oleksandrs Vilkuls.

"Ar artilēriju tika apšaudīta mierīga bēgļu kolonna, kas no Berislavas puses izbrauca no Hersonas apgabala. Orki viņus no rīta sapulcināja, turēja apmēram tūkstoti mašīnu saulē un tikai pēcpusdienā sāka izlaist pa 200 mašīnu partijām, lai piesegtu savas militārās tehnikas pārvietošanos. Plkst.16 orki deva nekrietnu triecienu mierīgai [bēgļu] kolonnai, kas jau atradās mūsu kontrolētā teritorijā Bila Krinicas rajonā," rakstīja Vilkuls savā "Telegram" kanālā.

Viņš precizēja, ka artilērijas šāviņu sprādzienos ievainoti vairāki cilvēki, starp kuriem bija 2011.gadā dzimis bērns un 1954. gadā dzimusi sieviete. Abi tika ievainoti ar šāviņu šķembām.

"Viņiem ir sniegta visa nepieciešamā palīdzība. Sieviete atrodas vienā no Krivijrihas slimnīcām," piebilda Kirivijrihas militārās administrācijas vadītājs.

ANO bēgļu lietu aģentūra UNHCR ziņo, ka kopš 24. februāra, kad sākās Krievijas pilna apjoma iebrukums, Ukrainu ir atstājuši vairāk nekā seši miljoni bēgļu.

Līdz 11. maijam no Ukrainas aizbēguši pavisam 6 029 705 cilvēki. Daudzi no viņiem ieradušies kaimiņvalstīs pirms došanās tālāk. Vislielāko ukraiņu bēgļu skaitu ir uzņēmusi Polija, liecina UNHCR vietne.

90% no ukraiņu bēgļiem ir sievietes un bērni, jo Ukrainu ir aizliegts atstāt vīriešiem 18 līdz 60 gadu vecumā, kas ir pakļauti karadienestam.

Vēl astoņi miljoni cilvēku ir kļuvuši par iekšēji pārvietotām personām Ukrainā, liecina Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) pētījums.

Ikdienas bēgļu plūsmas pār Ukrainas robežām tagad ir ievērojami samazinājušās salīdzinājumā ar kara sākumu.

Martā no Ukrainas aizbēga gandrīz 3,4 miljoni tās pilsoņu, bet aprīlī - apmēram 1,5 miljoni. Kopš maija sākuma patvērumu ārvalstīs ir meklējuši gandrīz 493 000 Ukrainas pilsoņu.

ANO lēš, ka šogad no Ukrainas bēgļu gaitās varētu doties vairāk nekā astoņi miljoni cilvēku.

Pirms kara Ukrainā bija 37 miljoni iedzīvotāju, neskaitot Krievijas anektēto Krimu un promaskavisko separātistu kontrolētos Donbasa reģionus.