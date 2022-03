Ukrainā diennaktī ierodas ap 16 000 cilvēku; Krievijai gandrīz 16 000 kritušo. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā ieiet jau piektajā kara nedēļā. Ukrainas spēki pēdējās dienās veiksmīgi palielina spiedienu pret okupantu vienībām pie Kijivas, apgrūtinot viņu iespējas pārgrupēties un atjaunot virzību pret galvaspilsētu. Krievijas kuģa iznīcināšana Berdjanskā norāda uz ukraiņu spēju iznīcinoši pretoties arī okupētajās teritorijās.. Kara 30. dienā turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā 30. diena (25.03.22.)

ASV paplašinājušas centienus palīdzēt ukraiņu bēgļiem. ASV uzņems līdz 100 000 Ukrainas kara bēgļu, un palielinās atbalstu Austrumeiropas valstīm, kuras uzņēmušas lielāko daļu no Krievijas agresijas bēgošo.

Starp Krievijas iebrukuma šausmām un nacistiskās Vācijas briesmu darbiem velkot paralēles, Volodimirs Zelenskis publiskotā video aicina apturēt Krievijas fašistisko režīmu. View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ukraina "tuvina uzvaru", ikvakara uzrunā ceturtdien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. "30. diena. Ir pagājis mēnesis! Ja Krievija būtu zinājusi, ka tā saskarsies ar to, esmu pārliecināts, ka viņi noteikti baidītos šeit ierasties," viņš sacīja, "pasaule ir piemērojusi destruktīvas sankcijas, un mēs panākam vienošanos par jaunām." Komentējot notikušos NATO un G7 samitus, viņš sacīja, ka tie ir nepieciešami Ukrainas "aizsardzībai" un "atbalstam".

Ceturtdien Kijivā ieradušies Baltijas valstu spīkeri, tostarp Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA), kuri uzrunāja joprojām strādājošo Ukrainas parlamentu, kā arī tikās ar prezidentu Volodimiru Zelenski. https://twitter.com/nexta_tv/status/1507081384485134338

Krievu iebrucēji okupētajās Ukrainas teritorijās iznīcina vēstures un mākslas grāmatas, ziņo Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas direktorāts. (Unian)

Ukrainu aizvadītajā diennaktī pametuši gandrīz 102 000 cilvēku, ziņo iekšlietu ministrija. Lielākā daļa aizbraukušo – vairāk nekā 73 000 cilvēku – izbrauca uz Poliju. Pagājušajā diennaktī Ukrainā ieradās aptuveni 16 000 cilvēku, no kuriem gandrīz 12 500 ir Ukrainas pilsoņi. Lielākā daļa no tiem ir vīrieši, kuri plāno pievienoties Ukrainas aizstāvju rindām. (Babel.ua)

Labrīt, cienījamie lasītāji! Kara 30. dienā turpinām sekot notikumiem Ukrainā. Par to, kas notika vakar, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/nato-nekad-nav-bijusi-tik-vienota-pazino-baidens-teksta-tiesraide.d?id=54177926