Ukraina: diennakts laikā iznīcināti gandrīz 1000 okupantu, notriekti 11 droni

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 164 200 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 880 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī krievi zaudējuši 3511 tankus, 6830 bruņutransportierus, 2560 lielgabalus, 506 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 265 zenītartilērijas iekārtas, 305 lidmašīnas, 290 helikopterus, 2159 bezpilota lidaparātus, 907 spārnotās raķetes, 5404 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 259 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

Notriekti 11 Irānā ražoti droni

Krievijas bruņotie spēki piektdienas vakarā raidīja uz Ukrainu 16 Irānā ražotus trieciendronus "Shahed-136/131", no kuriem 11 notrieca Ukrainas pretgaisa aizsardzība, lietotnē "Telegram" paziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Dronu uzbrukums tika īstenots no divām pusēm - no Azovas jūras austrumu piekrastes un no Brjanskas apgabala.

Ukrainas Gaisa spēku ptregaisa aizsardzības līdzekļi iznīcināja pavisam 11 trieciendronus Ukrainas centrālajos, rietumu un austrumu apgabalos.

Gaisa spēku Austrumu pavēlniecības karavīri iznīcināja trīs dronus virs Dņipropetrovskas apgabala, tomēr divi droni trāpīja kritiskās infrastruktūras objektam šī apgabala Novomoskovskas pilsētā.

Pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt visus dronus, kas bija raidīti Kijivas virzienā.