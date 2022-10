Ukraina gūst panākumus uzbrukuma operācijās divās frontēs, ziņo britu izlūki

Ukraina turpina gūt panākumus uzbrukuma operācijās gan ziemeļaustrumu, gan dienvidu frontē, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka ziemeļaustrumos esošajā Harkivas apgabalā Ukrainas spēki tagad ir konsolidējuši ievērojamu teritorijas daļu uz austrumiem no Oskilas upes. Ukrainas vienības pavirzījušās līdz 20 kilometriem aiz upes Krievijas aizsardzības zonā pretī Svatoves pilsētas apgādes mezglam.

Ļoti iespējams, ka Ukraina tagad ar lielāko daļu savu artilērijas sistēmu var uzbrukt galvenajam Svatovas-Kremīnas ceļam, vēl vairāk noslogojot Krievijas spēju papildināt savas vienības austrumos, norāda Lielbritānijas ministrija.

Raugoties no politiskā skatupunkta, Krievijas līderi, visticamāk, būs nobažījušies, ka vadošās Ukrainas vienības tagad tuvojas Luhanskas apgabala robežām, noslēgumā raksta britu izlūki.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 October 2022

