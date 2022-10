Ukraina gūstekņu apmaiņā panāk 108 sieviešu atbrīvošanu

Ukraina, veicot kārtējo gūstekņu apmaiņu, panākusi 108 sieviešu atbrīvošanu, pirmdien paziņojis Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks.

Šī ir pirmā reize, kad visi atbrīvotie gūstekņi ir sievietes.

Starp atbrīvotajām ir 37 sievietes, kas tikušas evakuētas no pēdējā Mariupoles aizstāvju bastiona - rūpnīcas "Azovstaļ". 11 atbrīvotās ir virsnieki, bet 85 - instruktori un kareivji.

35 no atbrīvotajām militārpersonām ir armijas pārstāves, 32 atrodas karaflotes dienestā, 12 ir no zemessardzes, astoņas - no Nacionālās gvardes, ieskaitot divas īpašo uzdevumu vienības "Azov" pārstāves. Vēl piecas atbrīvotās dienējušas valsts īpašajā transporta dienestā, bet četras - robežsardzē.

12 no atbrīvotajām ir civilpersonas.

Starp atbrīvotajām ir arī sievietes, kuras sagūstījušas Maskavas uzturētās kaujinieku bandas Donbasā vēl pirms februārī uzsāktā Krievijas atkārtotā iebrukuma.

Dažas no viņām atradušās šo bandu pašpasludināto tā dēvēto "republiku" "cietumos" kopš 2019. gada.