Ukraina guvusi panākumus Bahmutas rajonā un dienvidu virzienā

Ukrainas karaspēks gūst panākumus Bahmutas rajonā un dienvidu virzienā, otrdien pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.

"Aizsardzības spēkiem veicot uzbrukuma trieciena darbības, ienaidnieks [Bahmutas rajonā] tika piespiests atkāpties no pozīcijām pie Andrijivkas," otrdienas rītā paziņoja ģenerālštāba pārstāvis Andrijs Kovaļovs.

Savukārt krievi veikuši neveiksmīgas uzbrukuma darbības rajonos uz ziemeļrietumiem no Orihovo-Vasilļivkas, uz dienvidiem no Ivaņivskes un uz rietumiem no Kļiščijivkas.

Dienvidu frontē ukraiņu karaspēks guvis panākumus pie Staromajorskes ciemata. Saskaņā ar ģenerālštāba pārstāvja teikto, šobrīd aizsardzības spēki tur nostiprina savas pozīcijas.

Kopumā visā frontes garumā pēdējo 24 stundu laikā notika 35 militāras sadursmes starp ienaidnieku un Ukrainas aizstāvjiem.

Ukrainas bruņotie spēki turpina pretuzbrukumu Melitopoles un Berdjanskas virzienā un nostiprinās pie sasniegtajām robežām, paziņoja Ukrainas ģenerālštāba pārstāvis.

ISW min trīs iemeslus, kāpēc Ukrainas pretuzbrukums nevar notikt ātri

ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi minējuši trīs iemeslus, kāpēc Ukrainas spēku vasaras pretuzbrukums nevar notikt ātri.

ISW ziņojumā norādīts, ka krieviem bija laiks pārgrupēties un sagatavoties neizbēgamajai Ukrainas bruņoto spēku operācijai teritorijas atbrīvošanai. Tāpēc Ukrainas karavīri tagad saskaras ar sagatavotām Krievijas aizsardzības pozīcijām, tostarp plašiem mīnu laukiem un lauka nocietinājumiem.

Turklāt Ukrainas armija mēģina veikt apvienotās spēku operācijas bez pārsvara gaisā un ar ierobežotiem manevrēšanas līdzekļiem, piemēram, pretgaisa aizsardzību. Analītiķi uzsver, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums. Tāpat Ukrainas armijai bija ierobežots laiks, lai sagatavotos vērienīgam uzbrukumam.

Tajā pašā laikā Ukrainas spēku pavēlniecība, atšķirībā no Krievijas pavēlniecības, optimizē savas operācijas tādā veidā, lai saglabātu savus spēkus uz lēnākas virzības rēķina.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens paziņojis, ka Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukums ir tikai sācies un turpināsies vēl vairākus mēnešus.

Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs norādījis, ka Ukrainas pretuzbrukums atpaliek no grafika, bet kopumā norit saskaņā ar plānu.

Pēc ekspertu aplēsēm, ukraiņi jau ir atbrīvojuši aptuveni 45% no Krievijas okupētajām teritorijām, ja pieskaita arī Krimu. Neskaitot pussalu, Ukrainas armija jau ir atbrīvojusi aptuveni 61% okupēto teritoriju.

Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara pirmdien pavēstīja, ka Ukrainas armijas uzbrukuma gaitā dienvidu frontē atbrīvota 192 kvadrātkilometru liela teritorija. Savukārt Bahmutas virzienā Ukrainas karaspēks uzbrukuma gaitā atbrīvojis aptuveni 35 kvadrātkilometru lielu teritoriju.